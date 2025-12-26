基隆聖誕愛無限園遊會 基警識詐宣導加強安維

MEITU 20251226 182519755

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】基隆市警察局第一分局為強化民眾識詐觀念，於114年12月25日藉由基隆市政府舉辦的聖誕愛無限園遊會向參與民眾宣導最新詐騙手法及防範重點，讓民眾在歡樂的氛圍中，也能學習實用的防詐知識。另外警方針對此活動，全面強化現場安全維護作為，活動期間人潮聚集，第一分局秉持「預防為先、即時應處」原則，讓市民安心參與活動、平安歡度佳節。

MEITU 20251226 182538395

警方於活動現場中手持宣導標語牌，提醒各攤位前來參與活動的民眾若接獲可疑不明來電及訊息時，務必提高警覺，堅守防詐三原則：「不信、不理、不轉帳」，對於突如其來的中獎或領取包裹等通知，不要輕易提供個人資料或匯款，更不要聽從指示操作ATM或網路銀行；同時提醒在場民眾，各大網路交友軟體亦存在許多詐騙陷阱，「見面前先匯保證金、購買遊戲點數卡約出門、加入經理好友審核身分」等皆是詐騙集團慣用的愛情詐騙手法，切勿因好奇或心存僥倖而落入詐騙陷阱。

廣告 廣告

MEITU 20251226 182553029

基隆市警察局第一分局長温基興表示，本次在基隆港舉辦的聖誕節園遊會人潮眾多、氣氛熱絡，警方把握活動場合主動向民眾宣導防詐觀念，希望能與民眾一同攜手防詐，打造安全的城市環境，提升城市幸福指數，讓市民能安心歡度佳節。第一分局也將持續強化各項維安作為，守護民眾出行安全，打造安心、放心的交通環境。