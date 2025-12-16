基隆能等嗎？童子瑋鬆口：若有機會參選市長將「義無反顧」

基隆市議會議長童子瑋16日接受資深媒體人黃暐瀚電台節目專訪，針對地方盛傳民進黨將徵召參選2026年基隆市長，首度明確表態，若有機會將「義無反顧」為基隆努力。 圖：翻攝「臉書」黃暐瀚粉絲專頁

[Newtalk新聞] 基隆市議會議長童子瑋今天（16日）接受資深媒體人黃暐瀚電台節目專訪，針對地方盛傳民進黨將徵召他參選2026年基隆市長，首度明確表態，若有機會將「義無反顧」為基隆努力。童子瑋強調，雖然朋友勸他年輕可再等等，但「基隆不能等」，顯示參選意願強烈。

童子瑋在節目中以議長身分評論現任市長謝國樑市政表現，提出「三好三壞」：三好包括騎樓平整工程、親子館興建及年終演唱會等民生建設；三壞則是民生議題關注不足、缺乏明確市政願景，以及施政順序不當。他表示，基隆整體表現並不理想，應更傾聽市民聲音，讓城市持續進步。

現年39歲的童子瑋，被視為民進黨基隆市長提名熱門人選。民進黨秘書長徐國勇近日透露，基隆已有「非常棒的人選」正在徵召中，外界普遍看好童子瑋。面對地方勸進聲浪，童子瑋透露親近朋友及幕僚建議他先不急，等謝國樑兩任期滿再出馬，因議員連任十拿九穩，但他反問：「朋友要我等，但基隆能等嗎？」

童子瑋強調，已做好充分準備，若獲得黨中央選對會正式徵召，將全力以赴。節目中，他也重申每天兢兢業業於市政監督，隨時準備為基隆服務。童子瑋的表態，預料將加速民進黨相關徵召程序。

