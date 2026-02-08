基隆臨托 初一至初四不打烊

春節連假即將到來，不少家長忙於家務常有臨時托育需求，為減輕家長育兒及家庭照顧壓力，基隆市兒童及少年事務處從17日至20日（初一至初四）推出「春節兒童日間定點臨時托育服務」，家長可透過預約將孩子送至仁愛親子館托育，每天限量4名、每小時收費150元，讓家長在返鄉團聚或臨時行程安排時，仍能獲得即時且安心的托育協助。

兒少處長吳雨潔表示，春節期間親友往來頻繁，部分家庭可能因工作或其他突發狀況，產生臨時托育需求，市府於春節初一至初四提供臨時托育服務，家長可將孩子送托至仁愛親子館，每天提供4個送托名額，並保留其中1個名額供當天電話預約。

廣告 廣告

她指出，收托對象為滿6個月至未滿6歲幼兒，收費標準為每小時150元，托育期間將由專業托育人員照顧，提供安全且溫馨的照顧環境，讓家長能放心將孩子交由市府托育體系照護。有臨時托育需求的家長可透過線上申請或致電仁愛親子館洽詢。

吳雨潔強調，春節是闔家團圓的重要節日，市府希望不僅照顧孩子，也能成為家長最堅實後盾，透過春節期間持續提供日間定點臨時托育服務，讓有需要的家庭在假期中不再孤立無援，陪伴家長安心過年，也讓孩子在充滿關愛與安全感的環境中成長。

兒少處提醒，全市7區室內兒童樂園在春節期間，除了16日除夕休館，其餘天數皆開放服務；親子館及祖孫館配合中央節日休假，於15日小年夜至23日初七春節期間休館，市府自11日起將於各親子館、祖孫館及室內兒童樂園限量發送「小樹」紅包袋，發完為止。