基隆自來水傳油味！台水停抽基隆河水源 宣布3項補償措施

基隆部分居民近日反映自來水出現油味，台灣自來水公司隨即啟動緊急應變措施，全面停止基隆河取水，改以新山水庫作為替代水源，並同步展開大規模排水及清洗管網作業。台水也宣布三項補償措施：水費減免3度、自行清洗水塔再減免2度，以及委外清洗水塔可憑證報銷費用。

新山水庫。（圖／Google map）

根據ETtoday報導指出，27日清晨6時30分，台水公司八堵抽水站人員巡查時發現河面疑似有油污，立即停止抽取基隆河原水並通報基隆市環保局。環保局隨即在現場布設攔油索並追查污染源，同時暫停新山淨水場出水，改以新山水庫原水進行淨水作業。經28日熱溴儀檢測，現場已未再測得揮發性氣體，台水將持續監控水質，待確認安全後才會恢復自基隆河取水。

廣告 廣告

部分居民仍表示自來水有油味殘留，台水解釋，可能是在停止取水前已有少量受污染原水流入部分區域管線。公司在接獲回報後已立即在相關地區進行排水與循環沖洗，確保所有疑似受影響的水量完全排出。若民眾仍聞到異味，可先放水一段時間，如未改善，也可撥打1910由台水派員到場協助。

環保局長馬仲豪說明，接獲通報後已自下游往上游巡查，於崇智橋、八堵抽水站、暖江橋與碇內加油站周邊發現部分油污漂浮，但四腳亭瑞慶橋至碇內吊橋間河段未再見異狀，污染範圍相對有限。現場水質檢測顯示 pH、溶氧、導電度等數據正常，重金屬快篩亦無異常，相關樣本已送實驗室進一步複驗。

目前八堵抽水站已改由新山水庫供應，台水也完成設施清理並加強原水及清水檢測，結果均符合飲用水水源標準。台水在通報區域已多次實施循環換水並確認水質狀況，以降低對居民用水的影響。

市府工務處則表示，除環保局於污染點布設攔油索外，河川水利科也已加強基隆河沿線巡查，並透過供水平台與各里長及台水保持密切聯繫。

環保局現已請基隆市警局協助調閱監視器以追查污染源，並與台水建立更密切的通報與監測合作機制。環保局強調，若查出業者或個人違規排放油污污染水體，將依《水污染防治法》開罰6萬元以上至2,000萬元以下，必要時並可勒令停工或歇業，絕不寬貸，以保障市民飲水安全與水環境品質。





延伸閱讀

丈夫杜拜被押還繼續玩？ 妻喊冤：重重程序讓她寸步難行

睡眠中呼吸暫停上百次！醫：打呼非睡香 恐增心臟病風險

超商假日大杯咖啡「特價29元」 精品美式限時買2送2