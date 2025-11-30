基隆自來水傳油味 謝國樑要究責

基隆市民自11月27日起陸續發現家中自來水飄出汽油味，當天台灣自來水公司第一區管理處八堵抽水站人員巡查發現基隆河面疑有油汙，除停止抽取河水外，並通報基隆市環保局，雖然水公司11月30日表示已無油汙，但民眾反映水仍有異味。基隆市長謝國樑表示，市府團隊已啟動校園及社區用水緊急處理作業，並要求水公司加派水車至受影響社區支援，事後市府會一併查清責任歸屬、依法追責。

基隆民眾近日用自來水不時聞到汽油味，水公司日前發現基隆河八堵抽水站有油汙，立即停止抽取基隆河原水通報環保局，並同時緊急停止新山淨水場出水，以新山水庫原水啟動淨水程序。

水公司昨表示，對於基隆河八堵抽水站遭受油汙染，已清洗淨水設備、執行大規模管網排水，以及全面水質檢測，經多次檢驗結果確認無異味，用戶可安心使用。不過，有不少社區民眾發現自來水仍有汽油味，紛紛向議員抱怨。

謝國樑指出，面對自來水遭油汙染，市府團隊已全面啟動校園及社區用水緊急處理作業，11月28日要求所有學校立即檢查廚房用水是否有異味或異常，並於昨天完成全市7區學校水質確認，經查暖暖、六堵、安樂、貢寮淨水場供水的學校，水質初步正常，新山淨水場供水範圍則已全面採樣，共28所學校送驗，後續會隨時向市民報告。

他表示，只要校園水塔檢測有異常就會立即排水、清洗，務必保障孩子與教職員用水安全，至於受影響的學校與社區，也要求水公司加派水車支援，提供必要的民生及校園用水，確保供水不中斷。

謝國樑強調，現在最重要的是先把市民用水安全顧好，等相關作業都完成後，市府會一併查清責任歸屬並依法追責。