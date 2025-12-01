基隆自來水出現油味！ 市府開罰台水公司50萬元

基隆市環保局於12月1日宣布，因台灣自來水公司在基隆市的自來水中發現油味，決定對其開罰50萬元。事件起因於11月27日，市民反映自來水異味，經環保局稽查後確認，八堵抽水站的「水面油膜感測器」出現故障，可能是污染的原因之一。

環保局長馬仲豪表示，該事件情節重大，將積極追查污染源，並與警方及相關單位合作。如果確認為人為不法行為，將依《水污染防治法》追究刑事責任。台水公司副處長陳昭賢則表示，將針對環保局的罰款理由進行內部討論，並尋求進一步的解決方案。

基隆市政府為維護學校用水安全，今（12/1）日調度水車及補充礦泉水至學校應變，保障廚房用水及飲用水安全。教育處與自來水公司昨日(11/30)共同協力至新山淨水廠供水範圍學校採水檢測，取水採檢信義區、七堵區、仁愛區、安樂區及中山區等5區學校共計28校，並於昨日晚間9時30分檢驗結果出爐，水表前水質採檢均合格。

基隆市長謝國樑在事件發生後召開應變會議，並強調將全力以赴保障市民的飲水安全。此次事件引發了市民的廣泛關注，並對自來水的品質提出了更高的要求。

基隆市政府為維護學校用水安全，今（12/1）日調度水車及補充礦泉水至學校應變，保障廚房用水及飲用水安全。（圖／基隆市政府提供）

