基隆自來水幹管完成修復 上午8時恢復供水

基隆市暖暖區八堵路發生自來水幹管漏水，27日晚間9時起停水施工，原訂28日上午9時完工，經台灣自來水公司第一區管理處積極趕工，28日凌晨3時完成修復，並隨即陸續恢復供水，到上午8時左右，已經恢復供水。

一區處表示，這處幹管的直徑有800毫米，是供應基隆市南榮路沿線民眾的供水管道，27日晚間9時停水展開修復後，便由施工人員進入管內焊補裂縫，並於28日凌晨3點完成漏水點修復，隨後便展開排水及復水作業，截至上午8時左右，預估有超過9成以上的民眾都已經復水。並進行路面復原作業。

一區處透露，27日晚間施工時天候不佳，持續降雨且氣溫驟降，作業環境嚴峻，施工團隊仍在強風與寒雨交加下徹夜搶修，因事前整備周延，施工人員通力合作，克服困難終能提早完成修復，恢復停水區用戶供水，目前基隆地區供水設施均運作正常。

一區處強調，近期基隆麥金路及八堵路管線漏水搶修，感謝市民在搶修施工期間，造成交通及停水不便的諒解；也對基隆市政府及民代在管線維修作業或供水管網強化之建議或指導，未來將持續檢討精進，以讓民眾有更穩定的用水。

