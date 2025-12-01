基隆自來水有汽油味「市府今秒罰台水50萬」童子瑋籲：別急著推責任

政治中心／基隆報導

基隆多名住戶從11月27日起就反映「自來水充斥汽油味」。（圖／翻攝畫面）

近期有許多基隆居民指出，家中自來水有汽油味，且到今（1）日仍未完全消除，讓市民因擔憂健康問題不敢飲用，只敢買瓶裝水因應生活所需，而基隆市長謝國樑昨晚表示，可能和抽水站的油膜感測器故障有關，今也將依法對台水開罰50萬元。對此，基隆市議會議長童子瑋認為，現在並非檢討、究責、開罰的時刻，而是盡快解決民生用水問題，更直言市府第一時間應該是保障民眾的用水安全，而不是把責任往外推。

針對從11月27日起被反映自來水有汽油味，謝國樑直到昨（11月30日）晚間才召開跨局處緊急應變會議，初步研判釀禍原因是監控設備「水面油膜感測計」故障，認為台水明確違反「飲用水管理條例」，提供給基隆市民用水不符規定，情節重大，市府環保局也在今依法對台水公司開罰50萬元。

不過，台水公司表示，台水同為受害者，自事件發生第一時間就啟動緊急處置程序，並全力配合環保及司法單位追查污染源頭，期盼污染者能儘速依法究責，以保障公共水源安全，因此籲請基隆市政府環保局依「水污染防治法」加強稽查作業，並針對污染者採取最嚴厲的法律處分，同時商請地檢署協助追查，務必將污染者繩之以法，以維護公共用水安全與社會公義。

至於民眾關心的補償方案，水公司指出，除會補償每個用戶扣減3度外，若自行清洗水塔者，可申請水費減免2度，如是由廠商清洗者，則要備妥收據或發票及清洗前後照片，屆時可依通知時間與地點申請補償。

基隆市議長童子瑋呼籲，市府別急著把責任往外推。（圖／資料照）

根據《自由時報》報導，基隆市議長童子瑋今表示，從市民反映有自來水問題至今已經5天，民眾也因此感到高度不安，而自己與其他議員從事件發生以來，一直在想辦法解決，積極協調自來水公司與市府對接商討，讓上班上課用水正常，讓學生在學校、幼兒園用水安全無虞，但市府在昨天才召開應變會議，認為在行政效率上可以再提高。

童子瑋認為，此事件從水公司、市政府、各單位及全體市民都是受害者，至於檢討源頭問題在哪裡？該加強哪些地方？以確保大台北地區的用水安全。他說，現階段除了洗水塔及水車供水協調等補償措施，在用水監測上，水公司更是責無旁貸必須即時公告，並保障做好水源的感測措施，讓民眾能安心用水，「此刻是團結時刻，不要去指責謾罵」。

對於水公司補償方案被民眾抱怨不夠用，童子瑋則說，由於現在坊間已經出現清洗水塔廠商人手不足，或清洗水塔費用遭到哄抬的情況，進而讓民眾對於這幾塊錢的補償無感，因此後續會不斷跟水公司進行溝通，水公司也應該跟民眾、市府好好坐下來討論，而市議會也會持續監督各個單位。

針對市府今將依法對水公司開罰50萬？童子瑋直指，目前並非開罰的最適當時機，後面再檢討也不遲，且到今天為止，水公司的水車依舊陸續開往各地、支援各家各戶的用水問題，所以市政府現在的首要目標應是趕快解決民眾擔憂的事情，而非進行開罰，這會讓外界不禁質疑市府是否在企圖推卸責任。

