基隆自來水有油味 地檢署出手了！
基隆自來水滿是油味，目前警方成立專案小組追查，檢方也已經分案，要來釐清到底是哪個環節出錯！
基隆地檢署表示，就基隆市自來水充斥油味乙案分案偵辦，針對基隆市自來水於民國114年11月27日起充斥油味乙案，因事涉人民用水安全之確保，透過檢、警、環聯繫平台於今（12／1）日與基隆市環保局、基隆市警察局開會就相關案情進行研析，並立即組成專案小組，指派國土暨環保專組之檢察官負責偵查。
基隆地檢署指出，後續將會與相關單位保持密切聯繫，釐清整起事件是否涉及水污染防治法或其他法規，如涉有刑事不法，必將秉持依法、嚴謹、迅速之原則詳盡查辦，以維公共利益及社會大眾用水之安全。
更多東森新聞報導
基隆自來水有油味 環保局開罰台水公司50萬元
台南人快儲水！明起大停水39小時 32萬戶受影響
汽油水喝下肚？！基隆假日居民拎桶排隊搶用水
其他人也在看
新颱風最快今晚生成！專家吳聖宇曝「罕見路徑」：史上第一例
目前太平洋地區除了有輕度颱風「天琴」正在活動外，還有一個熱帶性低氣壓（原北印度洋熱帶氣旋「Senyar」）預計今（29）晚也有機會發展為今年的第28號颱風。氣象專家吳聖宇指出，如果它成功生成颱風，將成為史上首例從北印度洋海域跨界來到南海，並發展成為颱風的熱帶系統，其罕見的移動路徑備受氣象界矚目。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
本週天氣一圖看！濕冷3天「還恐現11度低溫」 3地區小心
外出注意！今（1）日氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，週三、週四（3、4日）東北季風挾帶水氣來襲，北部、東北部感受濕冷，影響預計持續至週五（5日），期間內「外出請攜帶雨具」；另外，西半部有輻射冷卻，週三晚間至週四上午氣溫低，夜間、清晨不排除出現11度低溫，「早出晚歸者要多做好保暖」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
連凍4天！冷空氣報到「V字降溫」 最冷時間曝
連凍4天！冷空氣報到「V字降溫」 最冷時間曝EBC東森新聞 ・ 23 小時前
冷空氣「一路凍到下周末」 北部低溫恐剩12°C
【記者黃泓哲／台北報導】台灣未來一周持續受到東北季風影響，天氣將愈來愈冷。天氣風險公司分析師歐宗學表示，從周二起（12月2日）桃園以北、東半部開始轉雨，周三（12月3日）降溫明顯，北部白天高溫僅18至20°C，清晨低溫更下探12至13°C，這波東北季風會一路影響到周五。另一方面，菲律賓東方海面雖有新的熱帶系統發展，但路徑不會影響台灣。壹蘋新聞網 ・ 1 天前
強冷空氣還在路上！氣象專家曝「最冷時間點」：先濕後乾
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導今（1）日全台降溫有感，各地天氣呈現陰冷狀態，對此，氣象專家林得恩提醒，下波強冷空氣「先濕後乾」，預計週三白天就會到...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
強冷空氣這天殺到！北台連3天急轉濕冷「低溫暴跌剩12度」 回暖時間曝
中央氣象署指出，今（1）日桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨，花東地區及中南部山區有零星短暫雨；而清晨至上午由於中層雲系通過，新竹以南地區也有零星降雨，下午起這些地方將轉為多雲到晴的天氣；溫度方面，夜晚清晨各地仍偏涼，低溫約18至22度，白天最高溫約26至29度，日夜溫差稍大，早出晚歸請適時調整衣物。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
下週轉濕冷！雨連下7天 「最冷時段曝」恐急凍12度
降溫要來了！今（30）日中央氣象署指出，明日（12月1日）桃園以北、東半部有些許雨勢，但氣溫舒適；下週二（12月2日）晚起東北季風增強，雖然未達冷氣團等級，但這波冷空氣的降溫、水氣仍值得注意，北部低溫可能掉到16度、降雨範圍也擴大；下週四（12月4日）雨區縮小，但東半部還是有雨，各地低溫仍在。預計到週末（12月6日到7日）東北季風減弱才會回溫，但東半部、基隆北海岸的水氣不減。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
強冷空氣急襲！週三、週四急凍 高山有望飄瑞雪
（記者許皓庭／綜合報導）受到東北季風與華南水氣共同影響，本週台灣天氣將再度出現明顯變化。氣象署指出，新一波強冷 […]引新聞 ・ 5 小時前
「入冬首波冷氣團」要來了？鄭明典曬1圖給答案 明顯降溫時間點曝光
鄭明典表示，根據預報圖的色階對應溫度，綠色系和藍色系交會處代表6度，「6度有特別的意思，因為在大氣飽和的情況下，850百帕的溫度和地面氣溫大約相差8度，6＋8＝14，剛好是『大陸冷氣團』的門檻！如果大氣沒飽和，那溫差會大於8度，而如果大氣很乾燥，那就要考慮輻射冷卻。...CTWANT ・ 1 天前
欠1萬修車費！17歲少年打工還債 遭惡煞砍到臟器外露
只因為一萬多塊就把人砍成這樣！深入追蹤這名17歲工讀生，曾三進三出這家店、生活狀態不穩定又很需要錢，他因為跟嫌犯借機車、有1萬多修車費，欠了兩個月都沒還，嫌犯一氣之下找7名同夥跑到美食商圈砍人，警方獲報後展開追緝，4小時後8人都落網，依殺人未遂罪移送法辦。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
把握好天氣！氣象專家：11/3東北季風增強 下探12度
今（1）日白天舒適、早晚涼，中部以北、東半部偶有局部零星飄雨的機率。氣象專家吳德榮指出，3日起氣溫下降，北台平地最低氣溫約可降至12度。中天新聞網 ・ 10 小時前
機車被偵測到「車牌異常」遭攔 警：你車牌註銷了啊
台中警方巡邏，發現一台機車，車牌已經遭到註銷，立刻攔下騎士，經員警盤查，騎車的陳姓男子竟然也不知道自己的車牌被註銷，後來發現是強制險沒有續保，警方當場開罰。 #車牌異常#強制險沒有續保#開罰東森新聞影音 ・ 1 天前
國道摔出車是「跳車」！ 男被押找女友籌錢冒險逃
昨天國道 一名男子 竟然從轎車 摔落！警方證實，男子是自己跳車的，因為他和前女友，有債務糾紛， 前女友找人押著他，要到嘉義 找現任女友 籌錢，這名男子不想連累女友，因此 冒險跳車，不過這是跳車男子單方面的說法，警方還要找車上的其他人調查。 #國道#跳車#債務糾紛東森新聞影音 ・ 1 天前
淡水人停水3天！侯友宜喊恢復八成慘遭洗版
[NOWnews今日新聞]新北市淡水區部分區域因淡北道路施工挖破管線而自11月28日中午起暫停供水，原公告恢復供水時間卻一延再延。即使台灣自來水公司表示，已在昨（30）日下午5點恢復供水，實際上崁頂里...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
好天氣沒了！下週連4天濕冷 這天起恐大降溫「下探12度」
今（30）日同樣受到偏東風環境影響，迎風面東部地區雲量較多，不過降雨並不明顯。天氣風險分析師歐宗學表示，今日將開始有水氣移入，預估西半部地區雲量也會增多，從晴天漸轉多雲或陰，部分地區會有短暫雨機會，不過範圍不大且雨勢微弱。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
裝路人傻問"我被騙了嗎?" 樸素女車手竟是取款慣犯
中部中心/徐秘康、陳建華 台中報導台中市有一位民眾，被詐騙過兩次之後，終於醒悟，配合警方辦案。當打扮樸素的女車手，被員警包圍時，還裝傻問，難道自己是被騙來犯案的嗎？員警哭笑不得的回應，你是來騙別人的！其實女嫌犯是老手，專門幫"假投資真詐財"的集團收錢！樸素女車手是取款慣犯。一鎖定車手行蹤，員警快步跑進超商，女嫌犯從彰化鹿港，騎機車到台中市西屯區，準備取款！73歲鍾姓被害人，之前已經被騙過兩次，交出22萬元，這次他與警方合作，終於將車手逮個正著！樸素女車手是取款慣犯。女車手打扮得相當樸素，也一副狀況外，面對幾名員警要抓她，她還用無辜的口吻問，自己是被騙了嗎？四十五歲黃姓女子，有這麼好傻好天真嗎？求職不成被騙去收錢的嗎？警方這麼一查，其實她是車手慣犯！詐騙集團是以"假投資真詐欺"的手法，榨取被害人錢財。警方指出，犯罪集團常以"工時彈性"、"高額報酬"等話術，招募車手，民眾不要誤觸法網！《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：假裝路人傻問我被騙了嗎？ 樸素女車手竟是取款慣犯 更多民視新聞報導警方打詐出新招! 變裝超商店員逮車手詐團勾結地政士誘騙抵押房產 屏警12天內瓦解48集團花蓮女子誤信投資詐騙 詐團陸續得手逾500萬民視影音 ・ 5 小時前
東北季風影響「先濕後乾」！12/3強冷空氣襲台低溫剩16度
[Newtalk新聞] 這週天氣持續受到東北季風影響，對此，氣象粉專「林老師氣象站」指出，下一波強冷空氣將下3日到達台灣，迎風面「先濕後乾」，預計3日晚間到4日清晨是最冷的時間點，根據氣象署資料，中部以北低溫下探16度，一直到6日才會回溫。 「林老師氣象站」指出，下一波北方強冷空氣預計3日白天就會到達台灣，3日晚間至4日清晨將是此波降溫最為顯著的時段，北部及宜蘭地區天氣明顯轉涼，其它地區氣溫亦有下降的趨勢；北部、東半部地區及恆春半島還有局部短暫雨，中部山區亦有零星短暫雨，其它地區則維持為多雲到晴天氣。 4日白天至5日東北季風持續影響，北部、宜花地區天氣較涼，一直要等到6日白天，台灣各地氣溫才會逐漸回升，但早晚仍然偏涼。而根據氣象署資料，3日起東北季風增強，氣溫明顯下降，北台灣白天高溫將低於20度，中部以北部分地區低溫可能只有16到17度左右。查看原文更多Newtalk新聞報導又有新颱風？下週「熱帶擾動」可能生成 對台影響曝光下週冷空氣報到！迎風面低溫下探13度 降溫趨勢一圖看新頭殼 ・ 5 小時前
才控前妻「名媛界大S」脫產！夜店大亨夏天倫驚傳「手臂遭砍傷」送醫
社會中心／綜合報導在信義區打造夜店版圖、有「夜店大亨」之稱的夏天倫，日前因與被稱為「名媛界大S」的前妻黃廉盈爆發財務糾紛，再度成為外界焦點。沒想到今（30日）晚間又傳出意外事件，他與女友行經途中遭人持利器攻擊，手臂被劃傷後緊急送往醫院。至於整起案件的經過與動機，警方已介入調查，正進一步釐清相關細節。民視 ・ 20 小時前
今熱飆30度3區有雨！強冷空氣這天殺到「濕冷→乾冷」 連4天低溫剩14度
中央氣象署指出，今（30）日環境水氣稍增，雲量增加，其中在基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區也有零星短暫雨，外出建議攜帶雨具備用；溫度方面，白天高溫約24至28度，不過清晨仍有輻射冷卻，新竹至嘉義低溫約13至16度，局部內陸地區及近山區平地溫度會稍微再低一些，其他地區約16至20度，日夜溫差大，早出晚歸請適時調整衣物。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
上午全台有雨 強冷空氣「這天」報到下探12度
進入12月，本週天氣「先濕、後乾」，下一波東北季風預估於週二（12/2）晚間增強，北台灣氣溫將一路下降，且會伴隨雨勢。氣象專家預估，12/3（週三）晚間至12/4（週四）清晨將是此波降溫最為顯著的時段台視新聞網 ・ 10 小時前