基隆自來水有油味 地檢署出手了！

基隆自來水滿是油味，目前警方成立專案小組追查，檢方也已經分案，要來釐清到底是哪個環節出錯！

基隆地檢署表示，就基隆市自來水充斥油味乙案分案偵辦，針對基隆市自來水於民國114年11月27日起充斥油味乙案，因事涉人民用水安全之確保，透過檢、警、環聯繫平台於今（12／1）日與基隆市環保局、基隆市警察局開會就相關案情進行研析，並立即組成專案小組，指派國土暨環保專組之檢察官負責偵查。

基隆地檢署指出，後續將會與相關單位保持密切聯繫，釐清整起事件是否涉及水污染防治法或其他法規，如涉有刑事不法，必將秉持依法、嚴謹、迅速之原則詳盡查辦，以維公共利益及社會大眾用水之安全。

