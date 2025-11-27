基隆自來水有油味 水公司：基隆河遭油汙汙染

基隆市部分民眾發覺家中的自來水飄出油味，經通報後發現是基隆河遭油汙汙染，部分原水流入自來水管線，晚間水公司進行管線排水。（里長吳銘達提供／張志康基隆傳真）

基隆市部分民眾發覺家中的自來水飄出油味，經通報後發現是基隆河遭油汙汙染，部分原水流入自來水管線，晚間水公司進行管線排水。（里長吳銘達提供／張志康基隆傳真）

基隆市部分民眾27日上午發現自來水飄出油味，向里長及議員反映，台灣自來水公司第一區管理處獲報後，發現原來是基隆河河水遭油汙汙染，除緊急停止抽水外，因為有部分油汙已經進入輸水管線，一區處也展開管線排水。

信義區信綠里長吳銘達表示，27日上午有民眾反映自來水中有油味，他立即向水公司新山淨水廠反映民眾遇到的情況，另外，議員張之豪也表示，安樂區部分民眾也有類似的反映，聯絡水公司要求釐清發生了什麼事情。

水公司一區處副處長陳昭賢表示，該公司27日上午發現基隆河內遭油汙汙染，隨即停止自基隆河抽水，並通報基隆市環保局追查油汙來源。此外，新水淨水廠也全面清理，並改由新水水庫供水。但已經有少數遭汙染的原水進入供水的管網，流入用戶家中。

陳昭賢表示，新水淨水廠也循管線，逐一排除可能有遭油氣汙染的自來水，27日晚間就可望完全排除。里長吳銘達也表示，27日傍晚就看到正信路上有水公司進行排水，路上的水柱噴得一人高，還有民眾以為是自來水管爆裂的緣故。

基隆市環保局表示，環保局已於基隆河放置攔油索並往上游巡查汙染源。已派員加強巡查該地點，並將採樣送驗，已確認水質是否無慮。

