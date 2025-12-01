基隆自來水有油味！謝國樑宣布開罰水公司 童子瑋籲別急著推責任

基隆市議長童子瑋今天(1日)表示，此刻不是開罰時刻，應該先團結解決民生用水安全問題，未來再檢討相關措施。(記者俞肇福攝)

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市自來水被民眾質疑有「汽油味」，迄今(1)日已是第5天，不少市民買瓶裝水因應生活所需；基隆市長謝國樑昨晚主持應變會議，初步研判是監控設備「水面油膜感測計」故障，下令開罰自來水公司，但水公司第一區管理處今天否認。基隆市議會議長童子瑋今表示，此刻市民最關切的是盡快解決民生用水問題，不是檢討、究責、開罰的時刻，市府有責任第一時間保障民眾用水安全，而非把責任往外推。

童子瑋說，從27日傳出自來水有油味，讓市民高度不安迄今已經第5天，他與其他議員同仁，這5天來一直持續解決自來水問題，協調自來水公司與市府對接協調，讓上班上課用水正常，讓學生在學校、幼兒園用水安全無虞，市政府到昨天晚上才開應變會議，行政效率上可以提早盡早解決。

童子瑋表示，這件事情從水公司、市政府乃至全體市民，每個單位每個人都是受害者，檢討源頭問題在哪裡，該加強那些？確保大台北地區用水。現階段包含洗水塔、水車供水協調及補償措施，此刻用水監測，水公司責無旁貸必須要公告，讓人民安心用水安全，還有保障水源的感測措施要做好，此刻是團結時刻，不要去指責謾罵。

至於水公司補償每個用戶扣減3度，自行清洗水塔補償再扣2度，如果有委外清洗水塔則可憑單據申請補助，民眾抱怨不夠用。對此，童子瑋則說，現在坊間已經出現清洗水塔廠商人手不夠，或者是清洗水塔費用哄抬物價，還會持續跟水公司來努力溝通，3度對民眾來說，幾塊錢來說民眾無感，水公司應該跟民眾、市府溝通，坐下來講，市議會持續監督各單位。

對於基隆市政府昨天(30日)晚間召開應變會議，要究責、要開罰水公司，外界有人質疑市府是否企圖卸責？童子瑋說，現在不是開罰的適當時候，這是後面再來檢討，到今天為止，還有水公司的水車陸續開往各地，支援民眾家戶用水，市政府第一時間應該趕快解決民生用水問題，而非開罰，把責任往外推。

