基隆自來水有油氣 童子瑋：爭取供水措施、強化監測

〔記者盧賢秀／新北報導〕基隆河發生油污污染導致多區自來水有油味，民眾生活受到影響等災情，基隆市議會議長童子瑋昨前往台灣自來水公司第一區管理處，要求台水正視基隆市民的用水處境，提出更積極的措施，確保民生用水的穩定，強化水質檢測的能力，同時在週一前，完成對校園廚房及飲用水的全面檢查。

水公司一區處27日上午發現八堵抽水站有污染，立即停止抽水，並清理新山淨水場設備，有部分原水流入管網，致多區用戶反映自來水有油味。目前供水已恢復正常，水質符合供水標準，仍有部分住戶還聞到水中有油味。

童子瑋到八堵抽水站巡視，並到水公司第一區管理處拜會，他表示，水公司雖然已經排放，仍有住戶反映水有油味，要求水公司派大型水車，前往社區補給水並強化抽水站的安全與水質檢測。

童子瑋強調，週一即將上課，市府與台水務必要在週一前，完成對校園廚房及飲用水的全面檢查，確保孩子能安心飲水與用餐。他與議員都很關心、協助水公司全力處理，持續改善狀況。

自來水公司一區處表示，目前已派出2部水車協助供水，民眾所在區域有用水不足情形，可直接聯繫台水公司第一區管理處(24582233 分機 410–412)，同時將增購設備與儀器，以提升監測能力，檢討水質檢測方式，避免類似事件重演。

水公司指出，受影響用水戶水費減免3度；若用戶自行清洗水塔，再減免水費2度；委外清洗水塔，憑證核銷相關費用，清理水塔及用水費用補償預計從12月1日開始受理申請。

議長童子瑋(右二)拜會自來水公司一區處，要求加派水車供水及強化監測能力。(記者盧賢秀攝)

