基隆自來水有油臭味！矛頭指向「國光客運保修廠」 偷排廢水遭勒令停工

八堵抽水站遭受油污染。（翻攝台水官網）

基隆河遭污染，八堵抽水站抽上來的水輸往民眾家中時被發現出現油味，基隆10.5萬戶受影響，就連汐止也遭波及。究竟為何出現不明汙染源，環境部協同基隆市環保局稽查發現，上游的「國光客運保修廠」涉嫌排放廢水，貯油設施未設防溢堤，依法告發並令相關作業停工，並持續鎖定其他污染源蒐證中。

基隆河為何出現不明汙染源？

環境部今（3日）說明，該部與基隆市環保局合作，對八堵取水口高風險區域搜索，稽查人員12月1日查獲水源區內盛星動力公司（國光客運保修廠）涉重大違規。

環境部指出，國光客運保修廠未設處理設施，也未經許可排放廢水，已違反水污法第14條；另外場內貯油設施未設防溢堤，違反水污法第33條，環保局當場依法告發並令相關作業停工。

如何避免類似事件再發生？

環境部強調，他們已鎖定其他疑似污染源刻正蒐證中，後續將啟動環檢警平台偵辦追查污染源，絕不寬貸。

為避免類似狀況再次發生，環境表示12月1日已緊急召開「強化飲用水原水水質管理」會議，會上也建議台水公司採行下列精進措施：

阻絕油污防護機制： 提高例行巡查頻率，取水口常設更新「攔油索」及「吸油棉」雙重防護，維持攔污阻絕於取水口。 提升監測設備效能： 即刻起要求操作人員每2小時原水嗅辨紀錄，以熱嗅檢測強化人為監控。儘速完成新型「水中油監測儀」佈設測試，重新評估現有油膜監測儀位置以有效預警。 水源取水改善策略：建議台水公司評估調整取水模式，如將原水先送新山水庫再進入淨水場，以緩衝穩定水源水質。

