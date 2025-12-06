基隆自來水汙染補償出爐 台水允諾：受影響用戶減免9度用水

為確保民眾用水安全，立法委員王正旭（左2）5日邀集水利署副署長黃宏莆（右2）、台灣自來水公司副總經理王傳政（右1）等人報告汙染後續處置狀況及水質改善措施。（立委王正旭辦公室提供／張志康基隆傳真）

基隆市11月27日發生自來水汙染事件，為進一步確保民眾用水的安全，民進黨籍立法委員王正旭5日下午邀集環境部水保司、水利署、台灣自來水公司等單位報告汙染後續處置狀況及水質改善措施。會中台水公司允諾將受影響用戶的用水減免度數，由原本的3＋2度調整為9度。

這次的會談，與會的單位包括環境部水保司司長王嶽斌、水利署副署長黃宏莆、台灣自來水公司副總經理王傳政等人。王正旭表示，他過去從醫的臨床經驗，飲用水的水質是影響人體健康最大因素，他要求自來水公司務必從現有作業程序上檢討，並透過檢測設備的改善，進而提升民生用水的品質。

台水公司表示，油汙事件發生後，該公司已由新山水庫、西勢水庫供應受影響的地區供水，預估可以供應至12月14日；另外，也會增加台北自來水事業處供水，由4.5萬噸增至7.5萬噸／日。

另外，這次事件受影響用戶，台水公司也研擬新方案，因實際影響天數7天，加上清洗水塔、另增2天，每戶主動減免9度用水；委外清洗水塔者，只要提供發票或收據正本，相關佐證照片及申請文件，就能申請補償。台水公司強調，新方案將經上級奉核後再行公布。

王正旭強調，基隆、汐止地區民眾更在意的用水品質改善，現階段他認為還有不足的部分，他希望環境部、水利署、自來水公司三方藉此次事件，從源頭來預防問題，改善水源檢測系統、提升用水品質，包含：增設水中油膜偵測設備、取水端常設攔油索、吸油棉，甚至配合水利署在取水河段設置監測系統。

王正旭認為，台水公司淨水場雖然有做pH值、導電度、氣相層析、熱溴等檢測，控制受害範圍，但是民生用水關乎民眾的健康和生計，他要求自來水公司務必從現有作業程序上檢討，並且改善相關設施，提升民眾的用水品質。

