基隆自來水污染 生活用水、就醫支持、委外洗水塔可申請補助

〔記者羅國嘉／基隆報導〕基隆河原水遭油污污染，影響基隆及新北汐止逾15萬戶用水安全，引發關注。基隆市長謝國樑今(2日)召開記者會表示，市府已啟動災害準備金，以新山淨水場供水區為準約7萬1175戶，針對生活用水支出、就醫費用及委外清洗水塔提供補助，即日起至12月31日，受災居民可檢具相關文件向里長或區公所申請，市府將協助審核與核銷。

謝國樑指出，針對此次受災區，市府已啟動災害準備金，目前僅針對生活所需用水產生的費用、身體不適有就醫事實、請委外業者清洗水塔等做相關補助，關於住家濾心並無在此次補助範圍內。市府持續處理應變，會再收集更多民意與實際反應，後續研議如何服務更多受影響民眾；另外，相關單位已成立專案小組，環保局、警察局、政風處均與基隆司法單位全力配合，希望盡速揪出元兇。

工務處長簡翊哲表示，這次水污染事件，受災範圍將以新山淨水場的供水區為基準，並依自來水公司轉報經濟部後核定的範圍為受災區域。初步統計受影響戶數約7萬1175戶，未來相關補助措施也會以這項核定結果作為主要界定依據。

財政處長謝妙蓮則說，在11月27至12月1日期間，購買包裝水，如瓶裝水、桶裝水、杯水等支應生活所需用水產生的費用，檢具北北基地區實體商家收據、發票，如為網路商家電子發票需列印紙本，以實際發生數為補助金額；再來，因此次污染發生身體不適而就醫事實，檢具收據及診斷書(足證與水污相關)，以就醫的實質醫療支出為補助金額；另外在12月31日前，如委外業者清洗水塔，可檢具發票、收據送市府，將全面協助民眾辦理減免及補助。

基隆民政處長呂謦煒指出，即日起至12月31日，受災居民可檢具相關文件提出申請，包括發票、收據或其他受災處理證明，以及身分證影本；若為承租戶，須附上租約影本，另需提供金融機構帳戶影本。資料可送至里長辦公室，若里長不便受理，也可交由區公所辦理，市府將協助後續審核與核銷作業。

