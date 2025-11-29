基隆自來水油汙染 汐止也傳異常！謝國樑：先處理問題再追責

基隆市長謝國樑。周永受攝



基隆市於27日傳出自來水油汙染事件，造成安樂、仁愛、七堵、中山、信義等區的用戶反映水質異常，昨天就連新北市汐止區也有居民回報自來水出現油味。基隆市長謝國樑表示，市府與警方已全力投入追查污染源頭，目前先解決當前問題，再來釐清自來水公司是否應負有責任。

自來水油汙染事件源自於基隆河的八堵抽水站，該站在抽取原水過程中不慎混入油汙，造成部分原水流入管網。水公司隨即停止抽水，並開始清理新山淨水場的設備。由於這些污染水流入部分區域的水管網，許多住戶報告家中自來水帶有油味。

自來水公司昨晚表示，水質已經恢復正常、符合飲用水標準，並對受影響的用水戶提供補償措施，包括水費減免3度，若用戶自行清洗水塔，再減免水費2度；如委外清洗水塔，台水公司將憑證核銷相關費用。

此外，汐止的居民也反映自來水異常，部分住戶甚至不敢使用自來水洗澡，轉而購買瓶裝水來應急。新北市議員張錦豪表示，他已經接獲多起來自汐止民眾的投訴，並已透過立委和區長向自來水公司反映情況，並承諾將督促水公司迅速解決問題。

對於此次汙染事件，台水公司對不明汙染行為人表達嚴正譴責，並強調將全力配合環保單位查明污染源，並加強稽查。因為事件涉及公共安全，台水公司將與基隆地檢署合作，協助追查行為人。

目前，台水公司已改用新山水庫的水源，並已停止基隆河取水，進行設備清洗與大規模排水作業。水質恢復正常後，水公司向市民保證，未來將加強監控與預防措施，以防止類似事件再次發生。

