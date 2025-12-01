基隆自來水油汙案地方處理消極...謝國樑參加黨慶喊「鐵板一塊」？民進黨基隆市黨部：踐踏基隆人的民主素養！

國民黨基隆市黨部昨日舉行131週年黨慶活動，邀請黨主席鄭麗文到現場一同歡慶，基隆市長謝國樑致詞提到，自己和同黨立委林沛祥不斷被罷免，但從來沒有喪志，在鄭麗文領導下，基隆將會是「鐵板一塊」，對手完全攻不進來。對此，民進黨基隆市黨部今（1日）發文質疑，上週五基隆發生自來水油汙案，基隆市府動作消極，市長竟還有心情參加黨慶，並稱基隆市鐵板一塊。綠營基隆黨部也敬告，請謝國樑勿輕視基隆人的民主素養。

謝國樑昨致詞時表示，他將會與最好的夥伴、比親兄弟還親的林沛祥全力推動基隆市政，並稱在鄭麗文以及副主席李乾隆領導下，基隆市將會是鐵板一塊，對手完全沒辦法攻進來，未來只會有更多政績呈現給市民。



對此，民進黨基隆市黨部在臉書發文，敬告謝國樑不要看不起基隆人的民主素養，並提到上週五因基隆發生自來水的油汙案件，導致民生用水大出狀況，市民人人自危，沒想到謝居然還有心情參加國民黨黨慶，大肆慶祝。



針對謝國樑「鐵板一塊」的說法，民進黨基隆市黨部批評，這突顯了其心中的傲慢，更是踐踏基隆人的民主素養。



民進黨基隆市黨部也質疑，台水公司已就自來水油汙案件請地檢署介入調查，基隆市政府與環保局到底有何具體作為？環保局晚了三天才說要調監視器，為什麼不協調新北市政府逐一清查流域狀況？



民進黨基隆市黨部也提醒，各位基隆市民好朋友別忘記過去國民黨長期執政的停滯退步，民進黨會和市民好朋友站在一起，持續監督市府，基隆市絕對不會是國民黨的「鐵板一塊」。

(圖片來源：三立新聞網)

