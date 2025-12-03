基隆自來水油汙 元凶未落網

基隆市政府追查基隆河遭汙染元凶，發現倉儲業者沒有妥善處理廢水即排放到碇內大排，市府工務處清理大排時水面浮起一層不明油汙。（張志康攝）

基隆市政府追查基隆河遭汙染元凶，發現倉儲業者沒有妥善處理廢水即排放到碇內大排，市府工務處清理大排時水面浮起一層不明油汙。（張志康攝）

基隆市府追查基隆河汙染，發現暖暖區倉儲業者、國光客運保修廠違法排放廢水，環保局已依《水汙法》分別開罰60萬元，不過市長謝國樑指出，兩者均非造成自來水飄汽油味的原因，將持續追查元凶；台灣自來水公司表示，若基隆河現有汙染源無法杜絕，研議拉管至上游取水。

基隆、新北市汐止住戶上月27日後陸續發現自來水散發汽油味，基隆市政府積極追查元凶，昨更在暖暖設立前進指揮所，先後發現正方倉儲、國光客運保修廠盛星動力公司未依規定排放廢水至碇內大排，依違反《水汙染防治法》各開罰60萬元。

廣告 廣告

基市工務處緊急調派怪手等機具前往碇內大排，截至昨晚5時共清出13車土方、約莫65立方公尺，預計今天完成。

國光客運回應，已遵照環保局告發勒令停工，將辦理排放廢水處理許可證或簡易排放許可證文件、廢油回收防溢堤措施等改善措施。

不過，謝國樑強調，倉儲業者、保修廠皆非造成自來水有汽油味的元凶，市府及環境部會持續追查可能汙染源，並蒐集資料報請基隆地檢署偵辦。

台水總經理李丁來表示，水公司將持續檢測水質，若水質沒問題將通報淨水場恢復抽水，未來會在抽水站設置攔油索及油膜偵測儀，投入人力24小時巡查，以確保供水不受汙染。

他說，確認水質安全無虞就會依原規畫從基隆河取水，若水質仍有疑慮也有替代方案，將自八堵抽水站及基隆河抽水站往上游鋪設1.5公里管線，繞過汙染源取水，預計10天內可完成。

新北市長侯友宜說，除了環保局加強監控瑞芳上游水質外，市府比較擔心新山水庫儲存水不夠或有嚴重汙染，新北和基隆都緊急、密切配合，同時要求台水、經濟部、環境部共同參與。

台水指出，暖暖淨水場目前由西勢水庫全量供水，但台水將設法由新山淨水場調度每日支援約1萬噸水量，經評估，現階段尚可維持約10天供水，暫無影響。