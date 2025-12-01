基隆自來水油污污染波及15萬戶 市府提告抓元凶

基隆市政府今天(1日)派政風處長到地檢署按鈴控告，並動用災害準備金協助補助市民飲用水、水塔清洗與濾芯汰換等必要支出，減輕負擔。(記者俞肇福攝)

〔記者俞肇福／基隆報導〕台灣自來水公司第一區管理處八堵抽水站，11月27日早上6點多從基隆河抽取的原水因有油污，導致新山淨水場供水的基隆10萬餘戶、新北市汐止區5萬多戶，無法安全使用自來水；基隆市長謝國樑今天(1日)15時責成政風處長李國正，前往基隆地檢署按鈴控告，要揪出元凶。

謝國樑指出，水公司已違反《飲用水管理條例》第11條第1項，市府依法開罰50萬元，並比照台電協和電廠模式成立「自來水受污染事件緊急應變及水質安全督導小組」，邀集中央及專家共同強化查源、檢測與通報機制。同時，市府已動用災害準備金協助補助飲用水、水塔清洗與濾芯汰換等必要支出，減輕對民眾與校園的影響。

財政處長謝妙蓮表示，自來水污染事件已屬災害應變範疇，相關費用將依據《基隆市政府天然災害救災經費處理作業要點》動支災害準備金辦理，用於學校與民眾必要支出，包括水塔清洗、飲用水採購及其他防護措施，減輕市民負擔。基隆市政府消保官莊惠媛也提醒，民眾如因本次事件產生額外支出，請保存購礦泉水憑證、水塔清洗收據、油污照片或影片、就醫證明等資料，相關表格已由區公所發送至各里，由里長協助收件。

台灣自來水公司第一區管理處執行大規模管網排水以及全面水質檢測，確認無異味，用戶可安心使用。用戶家中或社區水塔內所蓄存有異味自來水，可先排放並清洗水塔，再重新蓄水，若家中無蓄水設備可直接打開水龍頭排水，待沒有異味後再使用。若民眾仍疑慮，請電洽客服專線(02)24582233轉410到412或1910專線，尋求協助。

教育處長徐嬿立說明，為確保校園用水安全，各校已陸續完成水塔清洗，並安排水車支援建德國小與安心幼兒園廚房用水。另外，有28校提報礦泉水需求，市府已緊急採購並配送；本週亦將完成所有飲水機水質檢測及濾芯汰換，費用由市府支應。此外，16所學校廚房已增設過濾系統，預計本月底前全數完成。

工務處長簡翊哲指出，截至今日14時，已完成20車次巡迴送水；同時，全市16處托嬰中心已購足短期使用的礦泉水，托嬰中心預計週四(4日)前完成水塔放水與清洗，並由工務處協調本週五(5日)前完成檢測。

基隆市政府針對1127水污事件召開記者會，宣布動用災害準備金協助補助飲用水、水塔清洗與濾芯汰換等必要支出，減輕民眾負擔。消保官提醒民眾保留相關單據與照片，保障自身權益。(記者俞肇福攝)

