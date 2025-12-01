基隆自來水油污飄異味！台水遭罰50萬 提醒民眾「3步驟」急救水質

基隆河11月27日發生油污污染事件，嚴重影響基隆市5個行政區及新北市汐止區共約15.2萬戶用戶的民生自來水。（pexels提供）

基隆河11月27日發生油污污染事件，嚴重影響基隆市5個行政區及新北市汐止區共約15.2萬戶用戶的民生自來水，許多民眾抱怨家中用水出現濃濃異味。面對公眾對用水安全的擔憂，台灣自來水公司（台水）已迅速啟動一系列應變措施，試圖讓供水品質回歸正常，並強調目前水質已符合飲用標準。

然而，基隆市環保局今（12月1日）依據《飲用水管理條例》，認定台水公司情節重大，宣布將對其處以新台幣50萬元罰鍰。

台水緊急啟動措施 挽救與善後水質

為解決異味困擾並恢復供水，台水公司第一區管理處表示，已立刻採取行動，並針對受影響用戶提出補償方案。首先是進行水源的緊急切換，在上月27日清晨發現油污後，八堵抽水站立即停止抽取受污染的原水，並緊急切換至新山水庫系統供水。此外，新北市政府也協調台水向台北自來水事業處加購水源，加壓打入汐止區管線。

接著是持續進行管線的清洗與水質的檢測。台水公司持續於各管網節點處放水，清洗殘留油污的管線，並強調經過多次水質檢測，目前自來水已符合飲用標準，異味問題已獲控制。

最後，台水公司呼籲用戶配合排空舊水，並提供補償措施。由於油味殘留可能與用戶家中的水塔有關，台水建議民眾務必配合先關閉抽水馬達、將水塔內舊水排空，再重新啟動注水，才能有效改善家中異味。同時，台水承諾將對受影響用戶提供水費減免3度，若自行清洗水塔可再減免2度；若委外清洗，則可憑單據申請費用核銷。

環保局將重罰50萬 要求台水說明設備故障原因

儘管台水啟動改善措施，但基隆市環保局長馬仲豪表示，由於台水公司供水充斥油味，已違反《飲用水管理條例》中對地面水體作為飲用水源的相關規定，且情節重大，因此裁處50萬元罰鍰。

馬仲豪指出，稽查人員27日前往八堵抽水站時，發現水面油膜偵測器有故障情事，這是否為延宕通報的原因之一，環保局已要求台水公司詳細說明。同時，環保局將會同警察局等單位積極追查污染源，若確認是人為不法行為，將依《水污染防治法》及《刑法》公共危險罪章，函請地檢署追究行為人刑責。

針對環保局的裁罰，台水公司第一區管理處副處長陳昭賢回應，將先向環保局人員洽詢開罰原因及內容，確認後再進行內部討論，研議後續的處理及因應方式。

校園採檢合格仍獲水車支援 汐止改用翡翠水庫水源

在校園防護方面，基隆市政府教育處表示，雖然全市28所受影響學校的水表前採樣檢測均合格，但考量到建德國小、安心幼兒園仍反映水塔出水有異味，市府已連夜調度水車供水，並提供礦泉水給學生飲用，確保午餐及飲水安全無虞。教育處並將安排全面檢驗學校飲水機，要求各校清洗水塔與升級廚房過濾系統。

此次事件也暴露了新北市汐止區用水來源「一區兩制」的問題，多數里別使用新山水庫水源而受到衝擊，對此，民進黨議員張錦豪已表示將建議汐止全區改用翡翠水庫水源，以求更穩定的民生用水品質。

