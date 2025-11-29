基隆自來水疑遭污染！民眾傻眼「有超嗆刺鼻油味」 台水啟動3措施補償

記者林盈君／基隆報導

本月27日，基隆河八堵抽水站驚傳油污事件，導致基隆市七堵、安樂、仁愛與信義等區，有多名住戶反映「自來水充斥油味」，且水塔也出現油味殘留，對此，台灣自來水公司第一區管理處證實，並強調，第一時間已啟動緊急應變機制，將全面切換至新山水庫水源，停止基隆河取水、清洗相關設備並執行大規模排水作業。

據了解，基隆地區現自來水汙染，部分地區民眾反映「自來水有刺鼻油味」，甚至漱口也被嗆到，台水公司證實，基隆河水面出現油污，且有少量污染原水在停止抽水前已流入管網。對此，台水表示，已全面切換至新山水庫水源、停止基隆河取水、清洗相關設備並執行大規模排水作業。目前供水水質均符合飲用水水質標準，請民眾安心使用。

基隆河八堵抽水站驚傳油污事件，台水公司緊急祭出補救措施。（圖／翻攝畫面）

另外，台水公司也此表達譴責，強調危害公共用水安全的行為絕不容許，將全力配合環保單位查明污染源頭，並請基隆市政府環保單位，加強稽查作業並對行爲人求償，而此事件涉及公共安全，將請基隆地檢署派員協助調查。台水公司指出，昨（27）日上午，基隆河八堵抽水站人員巡查時，發現河面疑有油污，立即停止抽取並通報環保局，環保局於現場布設攔油索並向上游追查污染來源。

台水公司同時緊急停止新山淨水場出水，以新山水庫原水啟動淨水程序。今（28）日再度採樣，檢測顯示已無揮發性氣體，將持續密切監測原水水質。台水說明，針對部分民眾反映仍可感受到油味，可能是淨水場停止取水前，少量受污染水源已進入部分區域管網，在接獲通報後，已迅速於用戶端與周邊區域展開大規模排水及多次循環沖洗作業，以確保所有疑似受影響的水量完全排出。

台水表示，若民眾打開水龍頭仍感受到異味，建議先排放一段時間；如仍未改善，可立即撥打1910專線，台水公司將派員到場協助處理。台水公司強調，以最高標準守護民眾用水安全，對任何污染水源、危害公共衛生之行為絕不寬貸，針對此事件，台水公司啟動補償措施：

1.水費減免度。

2.若用戶自行清洗水塔，再減免水費度。

3.如委外清洗水塔，台水公司將憑證核銷相關費用。

