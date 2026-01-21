基隆自來水管漏水致路面下陷 1／22開挖評估 不排除停水施工

基隆市八堵路發生自來水管洩漏，導致路面下陷，基隆市工務處長簡翊哲（前左1）與自來水公司一區處副處長魏金龍（前左2）共同會勘，決定先開挖再決定施工方式。（張志康攝）

日前基隆市麥金路自來水洩漏事件，導致4萬用戶停水超過2天，基隆市暖暖區八堵路近日發生自來水管線洩漏，導致路面凹陷，基隆市政府工務處21日表示，將自22日上午9時起進行探挖作業，評估管線破損狀況，再決定將採無停水修補或是停水施工。

工務處長簡翊哲表示，日前麥金路爆管事件造成市民長時間停水與生活不便，為避免類似情況再次產生。市府已著手要求台水公司，後續涉及主要幹管或高風險路段之工程，應落以「先試挖、再評估、後施工」原則，避免邊施工邊修正，造成不可預期之停水衝擊。

據了解，八堵路下方疑似自來水洩漏的管線是一條直徑800毫米的輸水幹管，近日先是發生了八堵路路面凹陷，經評估認為可能是幹管發生洩漏。工務處決定將於22日上午起，在路面凹陷處下游約15公尺處進行探挖，開挖範圍長度2公尺、寬度2.5公尺，施工期間將圍設1個車道進行作業，其餘車道仍可維持通行。

簡翊哲指出，這次開挖的目的是更精確掌握地下管線位置及施工空間分布情況，提前研判後續施工方式，並釐清是否有無停水之必要。台灣自來水公司第一區管理處副處長魏金龍表示，若開挖釐清輸水幹管附近沒有其他管線，水公司將採不停水方式施工，若有其他管線緊靠，則必須改採停水施工。

若經開挖，確認將採停水方式施工，魏金龍表示，水公司將會與基隆市政府合作，提前24小時先行公布預計停水時間及影響範圍，讓民眾能夠預先儲水備用。

基市府也強調，未來水公司正式施工前，應完整掌握施工期程、影響範圍及應變措施，並提前與市府充分溝通，確保民眾知情權。市府將持續監督台水公司各項施工與通報作業，並要求逐月就老舊管線汰換進度向市府提出專案報告，共同維護市民用水安全與生活品質。

