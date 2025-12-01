基隆自來水被污染 謝國樑週日一早竟先參加黨慶

地方中心／綜合報導

基隆市民連日來，反應自來水有汽油味，影響區域包括基隆、汐止大約15萬戶，不過，基隆市長謝國樑，昨天一早卻先去參加國黨黨黨慶，傍晚才在臉書發文，直到晚間才緊急召開記者會，宣布對台水開罰，不過，經濟部長龔明鑫認為，台水也是受害者，要市府趕快找出汙染源。

載運五千公升的水車開進校園，提供乾淨用水，基隆市民，從上周五開始，喝了好幾天有汽油味的水，影響區域，包括仁愛、安樂、信義，還有七堵、中山區，和汐止，總共15萬戶被波及，基隆市長謝國樑，沒第一時間處理，周日還參加國民黨黨慶。基隆市長謝國樑(11.30)：「我跟沛祥全力合作之下，基隆市將會是鐵板一塊，完全沒有辦法攻進來。」

基隆自來水被污染 居民哀號！ 謝國樑週日一早竟先參加黨慶挨轟

基隆市民反映水有汽油味，總共１５萬戶受影響（圖／民視新聞）

謝國樑強調，基隆是國民黨的鐵板一塊，基隆立委林沛祥，更直接在黨慶幫謝國樑拉票。立委（國）林沛祥(11.30)：「投給要連任的謝國樑市長，身為基隆市黨部主委真誠的拜託，讓他繼續連任，讓基隆變得更進步更幸福好嗎。」

藍營的市長與立委，沉浸在自我感覺良好中，謝國樑直到周日傍晚，才發文關注水的問題，引發民眾不滿，留言「神隱兩天現在才出來」，「富家子弟不懂百姓疾苦」，謝國樑晚間緊急召開臨時記者會，不是檢討自己，而是要對台水開罰。基隆市長謝國樑(11.30)：「水面油膜感測器，為故障的狀態，不過剛剛跟台水公司討論，尤其他們有一些專業的水專家，他們也認為人為的因素，可能還是會比較大。」

基隆市長謝國樑（圖／民視新聞）

經濟部長龔明鑫：「因為這件事情台水公司說老實話，它也是受害者之一啦，那因為這個河川受到污染，恐怕還是要請市政府跟檢調趕快來查明，到底它的原因是什麼，畢竟這一條河流，是縣市管理的河川。」經濟部長龔明鑫，為台水緩頰，台水除再次譴責污染水源行為外，也商請地檢署介入調查。這場水汙染之亂，公部門都不想背鍋，汙染源頭有待追查。

