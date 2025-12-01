基隆自來水連日傳異味 謝國樑：最快12/1開罰

基隆民眾近日陸續反映自來水有汽油味，基隆市長謝國樑30號晚間召開跨局處緊急應變會議，啟動最高規格應變機制，要求台水與市府團隊全面合作，最快將於今日（1）下午對台水公司開罰。

自27日事件發生後，經基隆市府溝通要求，台水已停止抽取基隆河原水並改以新山水庫庫存水供應，至於釀禍的原因，謝國樑說明，發現監控設備「水面油膜感測計」故障，截至目前為止，沒有發現人為傾倒的足跡，不過和台水公司討論後，他們認為人為因素還是會比較大。

由於大規模影響市民用水，已違反《飲用水管理條例》，市府最快將於1號完成對台水的第一波裁罰。

台水也對受災戶提出3大補償措施，第一，水費減免3度，第二，民眾若是自行清洗水塔，再減免水費2度，第三，如果委外清洗水塔，台水公司將憑證核銷相關費用。如果民眾仍感到用水有異味，台水建議先關閉抽水馬達、將水塔內舊水排空，再重新啟動抽水讓新水注入。

基隆／周芝彤 責任編輯／陳盈真

