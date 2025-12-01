基隆自來水連日飄汽油味！ 謝國樑下令開罰台水
基隆30日又傳出，安樂區還有將近3600戶，家中的水還是有異味，基隆市長謝國樑晚間召開緊急應變會議，會中研判釀禍主因，恐是「水面油膜監控設備」出問題，下令對台水公司開罰。
安樂區3600戶自來水仍有異味... 住戶飆罵：怎喝？
打開自來水就是滿滿汽油味，民眾根本不敢飲用，基隆市信義、安樂、七堵、仁愛一共4區全受到影響，大批住戶滿肚子氣，怒問「要怎麼喝？」連日來只能無奈拿著水桶到水車打水。
自來水出現汽油味，大批民眾到水車打水。圖／台視新聞
到了週日，還有將近3600戶民眾再次抗議，狀況根本沒有改善，附近賣場的飲用水被搶購一空，貨架空蕩蕩，緊急加派水車支援用水。
自來水油污嚴重衝擊民生，基隆市長謝國樑週日晚間召開應變會議下令開罰，研判釀禍原因恐是監控設備「水面油膜感測計」故障，才導致淨水場停止取水前，少量受汙染的水源進入部分區域管網，水公司已違反飲用水管理條例，人為因素較大，進行開罰。
對此，台水公司啟動補償措施，受影響住戶水費將減免3度，基隆市也將持續究責，預防再有汙染。
住戶指控噪音干擾，大批警消包圍住一樓住家。圖／台視新聞
而不只油汙，噪音汙染也發生在基隆安樂區，大型社區中庭出現大批員警，包圍住一樓住家，因為二樓的住戶指控，一樓連續幾天製造出低頻噪音，讓他無法入睡，但敲門、按電鈴都無人回應，求助管委會，卻被推向警方、環保局和消防隊，無奈警方到場提醒，還是得依正常程序進入，若擅自破門恐怕會觸法。
基隆／綜合報導 責任編輯／網路中心
更多台視新聞網報導
基隆多區自來水有「油味」！ 台水稱已消除異味提補償方案
基隆3區自來水驚傳有油味！比加油站油氣濃烈 竟是基隆河遭油汙汙染
毒品通緝犯闖鐵軌爆胎卡死 台鐵基隆一早誤點通勤大亂
其他人也在看
首波大陸冷氣團要來了？這天起全台凍3天 「最冷時段」曝光
週末到了，好天氣讓人神清氣爽。氣象署觀測資料顯示，今（29）日清晨最低溫出現在新竹關西，僅10.5度。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，白天起東北季風明顯減弱，全台氣溫持續回升，白天體感轉為偏暖，部分地區高溫甚至有機會上看30度，惟西半部地區與較空曠的位置仍要特別留意，夜間至清晨的輻射冷卻效應仍趨明顯，清晨低溫依舊偏冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度EBC東森新聞 ・ 1 天前
連凍4天！冷空氣報到「V字降溫」 最冷時間曝
連凍4天！冷空氣報到「V字降溫」 最冷時間曝EBC東森新聞 ・ 14 小時前
下週轉濕冷！雨連下7天 「最冷時段曝」恐急凍12度
降溫要來了！今（30）日中央氣象署指出，明日（12月1日）桃園以北、東半部有些許雨勢，但氣溫舒適；下週二（12月2日）晚起東北季風增強，雖然未達冷氣團等級，但這波冷空氣的降溫、水氣仍值得注意，北部低溫可能掉到16度、降雨範圍也擴大；下週四（12月4日）雨區縮小，但東半部還是有雨，各地低溫仍在。預計到週末（12月6日到7日）東北季風減弱才會回溫，但東半部、基隆北海岸的水氣不減。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
今變天「全台有雨」！下波冷空氣將報到 低溫下探14度
今（30日）環境水氣稍增，雲量增加，其中在基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區也有零星短暫雨，外出建議攜帶雨具備用。中天新聞網 ・ 1 天前
把握好天氣！下周冷空氣來襲 強度直逼大陸冷氣團
把握好天氣！下周冷空氣來襲 強度直逼大陸冷氣團EBC東森新聞 ・ 1 天前
「入冬首波冷氣團」要來了？鄭明典曬1圖給答案 明顯降溫時間點曝光
鄭明典表示，根據預報圖的色階對應溫度，綠色系和藍色系交會處代表6度，「6度有特別的意思，因為在大氣飽和的情況下，850百帕的溫度和地面氣溫大約相差8度，6＋8＝14，剛好是『大陸冷氣團』的門檻！如果大氣沒飽和，那溫差會大於8度，而如果大氣很乾燥，那就要考慮輻射冷卻。...CTWANT ・ 18 小時前
V型降溫來了！下周冷空氣強襲「恐探12度」 最凍時間點出爐
把握好天氣！中央氣象署表示，今（30）日台灣各地溫暖，這樣的天氣型態會持續至周二白天（12月2日），周二晚間另一波東北季風南下，到時北部、宜蘭溫度明顯轉涼，最冷時間點落在周四清晨，台北、宜蘭可能下探15度，中南部屆時若雲量偏少，不排除受到輻射冷卻影響下探至12至13度，直到周五溫度明顯回升。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
強冷空氣週三報到「北東跌冰窟」 日夜溫差將達10度
週末喜迎暖洋洋好天氣，高溫上看30度，不過局部地區需留意輻射冷卻效應，晚間至凌晨將出現明顯低溫，日夜溫差幅度達10度，提醒早出晚歸者與年長族群外出做好禦寒措施。中天新聞網 ・ 1 天前
明起水氣增！上班日「雨區擴大」4地溼答答 下週末再變天
氣象署指出，未來2天中層雲系通過，水氣逐漸增多；明天中部以北山區及東北部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；下週一基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中部以北山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。氣象署說明，下週二（2日）開始東北季風增強，到下週...CTWANT ・ 1 天前
下週二入夜東北季風鋒面報到！濕涼到週五 氣溫下探14度
即時中心／徐子為報導明（30）、後（1）兩天水氣增多，中央氣象署預報指出，受到中層雲系通過影響，明天起基隆北海岸、恆春半島及東部地區有局部短暫雨；下一波明顯的天氣變化在下週二（2日）晚間，東北季風增強影響，北部、東部會濕涼到下週五（5日）。民視 ・ 1 天前
好天氣沒了！下週連4天濕冷 這天起恐大降溫「下探12度」
今（30）日同樣受到偏東風環境影響，迎風面東部地區雲量較多，不過降雨並不明顯。天氣風險分析師歐宗學表示，今日將開始有水氣移入，預估西半部地區雲量也會增多，從晴天漸轉多雲或陰，部分地區會有短暫雨機會，不過範圍不大且雨勢微弱。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
把握好天氣！氣象專家：11/3東北季風增強 下探12度
今（1）日白天舒適、早晚涼，中部以北、東半部偶有局部零星飄雨的機率。氣象專家吳德榮指出，3日起氣溫下降，北台平地最低氣溫約可降至12度。中天新聞網 ・ 56 分鐘前
下週全台大降溫！東北季風南下 氣象署曝「這天」全台轉涼
即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導下週全台大降溫！中央氣象署預報員曾昭誠表示，台灣今（30）日溫暖舒適的天氣預計會維持到下週二（12/2）白天；下週二（12/2）晚上會有另一波東北季風南下，屆時全台的天氣將會轉涼，並將持續影響到下週五（12/5）；直到下週六、日（12/6、12/7）時，東北季風才會再次減弱，並回到偏溫暖、舒適天氣。民視 ・ 14 小時前
明起3地轉濕涼！週二雨區擴大「低溫下探12度」 未來降雨趨勢出爐
氣象署指出，未來2天中層雲系通過，水氣逐漸增多；明天中部以北山區及東北部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；下週一基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中部以北山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。氣象署說明，下週二（2日）開始東北季風增強，到下週...CTWANT ・ 1 天前
「V型降溫」快來了！12/4清晨最冷 恐暴跌至12度
中央氣象署表示，今（30日）各地大多為多雲到晴，中午起中高層雲系通過，西半部及澎湖雲量增加，有零星飄雨的機率，12月2日晚間另一波東北季風南下，屆時北部、宜蘭溫度明顯轉涼。中天新聞網 ・ 18 小時前
上午全台有雨 強冷空氣「這天」報到下探12度
進入12月，本週天氣「先濕、後乾」，下一波東北季風預估於週二（12/2）晚間增強，北台灣氣溫將一路下降，且會伴隨雨勢。氣象專家預估，12/3（週三）晚間至12/4（週四）清晨將是此波降溫最為顯著的時段台視新聞網 ・ 49 分鐘前
天琴颱風生成TD31恐接續生成！週末天氣預報先看
文 編號第 27 號颱風天琴已生成，目前為輕度颱風（國際命名 KOTO），還有熱帶性低氣壓TD31最快週六增強為「洛鞍」颱風，天琴颱風未來將偏西緩慢地在南沙島海面移動，對台灣天氣無直接影響。景點+ ・ 1 天前
冷空氣「這天報到」轉濕冷！北台低溫下探12度 回溫時間曝光
即時中心／梁博超報導東北季風本週三（3日）增強並挾冷空氣南下，氣象專家吳德榮今（1）日指出，屆時氣溫明顯下降，北部平地最低溫約可降至12度，台北約可降至15度；雖未達「大陸冷氣團」等級，但北台灣將明顯轉冷，應注意保暖。民視 ・ 46 分鐘前
下週冷空氣報到！迎風面低溫下探13度 降溫趨勢一圖看
[Newtalk新聞] 近日天氣晴朗，對此氣象署指出，今(30)天這波中高層水氣預計影響到明(1)晨，明晨之前西半部有零星小雨，白天過後水氣減少，但後天晚上下一波東北季風增強，迎風面轉濕冷，且將有一波降溫，其中最冷時刻在12月4日清晨，局部低溫可能下探13度。 氣象署指出，明天白天過後水氣減少，氣溫約25到28度左右，後天清晨低溫約20度上下，類似天氣持續到後天白天，僅迎風面地區桃園以北、宜蘭有局部短暫雨，花東、中南部山區有零星小雨，雨量不會太多，其他地區為多雲到晴。 但後天晚間起東北季風增強，將一路影響到12月5日，其中後天晚上到12月3日北部、東半部，恆春半島有局部短暫雨，中部山區也有零星短暫雨；12月4、5日東北季風持續影響，水氣也會減少，回到多雲到晴天氣，但基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島仍有局部短暫雨。 最冷的時間點落在4日清晨，低溫約15到18度，局部空曠地區會再低1到2度，可能下探13到14度，週末東北季風減弱，北部和宜蘭溫度可回到22到25度以上。查看原文更多Newtalk新聞報導台灣2025經濟成長率7.37%？ CNN點出問題：所得差距擴大、實質薪資停滯下週新頭殼 ・ 13 小時前