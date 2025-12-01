基隆自來水連日飄汽油味！ 謝國樑下令開罰台水

基隆30日又傳出，安樂區還有將近3600戶，家中的水還是有異味，基隆市長謝國樑晚間召開緊急應變會議，會中研判釀禍主因，恐是「水面油膜監控設備」出問題，下令對台水公司開罰。

安樂區3600戶自來水仍有異味... 住戶飆罵：怎喝？

打開自來水就是滿滿汽油味，民眾根本不敢飲用，基隆市信義、安樂、七堵、仁愛一共4區全受到影響，大批住戶滿肚子氣，怒問「要怎麼喝？」連日來只能無奈拿著水桶到水車打水。

自來水出現汽油味，大批民眾到水車打水。圖／台視新聞

廣告 廣告

到了週日，還有將近3600戶民眾再次抗議，狀況根本沒有改善，附近賣場的飲用水被搶購一空，貨架空蕩蕩，緊急加派水車支援用水。

自來水油污嚴重衝擊民生，基隆市長謝國樑週日晚間召開應變會議下令開罰，研判釀禍原因恐是監控設備「水面油膜感測計」故障，才導致淨水場停止取水前，少量受汙染的水源進入部分區域管網，水公司已違反飲用水管理條例，人為因素較大，進行開罰。

對此，台水公司啟動補償措施，受影響住戶水費將減免3度，基隆市也將持續究責，預防再有汙染。

住戶指控噪音干擾，大批警消包圍住一樓住家。圖／台視新聞

而不只油汙，噪音汙染也發生在基隆安樂區，大型社區中庭出現大批員警，包圍住一樓住家，因為二樓的住戶指控，一樓連續幾天製造出低頻噪音，讓他無法入睡，但敲門、按電鈴都無人回應，求助管委會，卻被推向警方、環保局和消防隊，無奈警方到場提醒，還是得依正常程序進入，若擅自破門恐怕會觸法。

基隆／綜合報導 責任編輯／網路中心

更多台視新聞網報導

基隆多區自來水有「油味」！ 台水稱已消除異味提補償方案

基隆3區自來水驚傳有油味！比加油站油氣濃烈 竟是基隆河遭油汙汙染

毒品通緝犯闖鐵軌爆胎卡死 台鐵基隆一早誤點通勤大亂