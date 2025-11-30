基隆自來水遭油污染！多區飄汽油味 醫示警「1物質」恐致癌

記者蔣季容／台北報導

基隆多名住戶反映「自來水充斥汽油味」。（圖／翻攝畫面）

基隆河八堵抽水站驚傳油污事件，導致基隆市七堵、安樂、仁愛與信義等區，有多名住戶反映「自來水充斥汽油味」，且水塔也出現油味殘留。醫師表示，石油常見有機化合物包括苯、甲苯等，長期接觸可能引發頭暈、頭痛，甚至可能增加癌症風險。

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海接受《三立新聞網》採訪指出，石油中常見的有機化合物包括苯、甲苯等，其中「苯」被列為一級致癌物，長期接觸可能增加癌症風險；而甲苯則具有神經毒性，若暴露濃度過高，可能引發頭暈、頭痛等不適症狀。

顏宗海說，「苯」被列為一級致癌物，長期接觸可能增加癌症風險。（圖／顏宗海提供）

顏宗海也提醒，石油成分中可能含有鉛、銅等重金屬，若長時間接觸，恐對人體多個器官造成影響，尤其是肝臟與腎臟功能，因此水源的安全監測相當重要。

顏宗海提到，目前污染來源仍在追查中，他建議相關單位仍應持續在不同時間點進行採樣與檢測，確保水質長期安全，也讓民眾能夠安心使用。

台水公司說明，27日上午，基隆河八堵抽水站人員巡查時，發現河面疑有油污，立即停止抽取並通報環保局，環保局於現場布設攔油索並向上游追查污染來源。台水公司同時緊急停止新山淨水場出水，以新山水庫原水啟動淨水程序。28日再度採樣，檢測顯示已無揮發性氣體，將持續密切監測原水水質。

