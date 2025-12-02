基隆自來水飄出汽油味 環保局重罰台水50萬 鎖定可疑車輛

基隆市民自11月27日起陸續發現家中自來水飄出汽油味，影響多日，經基市環保局稽查八堵抽水站及新山淨水場後，1日認定台灣自來水公司違反飲用水管理條例，處以50萬元罰鍰，外界關心汙染源及調查排放者進度。基市環保局長馬仲豪表示，這幾天連續都有在做採樣，並送最高規格實驗室檢驗，目前檢測報告尚未出爐，也希望台水針對大範圍汙染完整說明；至於排放油汙的元凶，已透過監視畫面鎖定可疑車輛，正持續追查。

近日基隆自來水受汙染，昨日台水總經理李丁來表示，油汙初步檢測疑似為「柴油碎片」造成，外界關心目前調查進度。

基隆市民自11月27日起陸續發現家中自來水飄出汽油味，影響多日，外界關心汙染源調查進度。基市環保局長馬仲豪2日表示，這幾天連續都有採樣並送實驗室檢驗，目前檢測報告尚未出爐，並透過監視畫面鎖定可疑車輛，正持續追查。（徐佑昇攝）

馬仲豪回應，關於本次水汙染事件，環保局從事發開始當天，連續幾天都有持續的採樣，包含他本人也都有到新山水庫和淨水場了解。

馬仲豪指出，目前採樣的檢測報告還沒有出來，但是市府也希望台水可以針對這次的水汙染的範圍為什麼會這麼大、這麼廣，甚至幾乎基隆有好幾個區都有受到油氣的汙染，讓民眾都有這樣子的感受，台水應該要對外完整的說明

關於汙染源部分，馬仲豪表示，環保局已將採驗送至像SGS的實驗室等，會用相對高的規格跟最嚴謹的態度，等相關的資料檢測結果出來之後，會再向各位大眾做報告。

至於汙染排放的元凶追查進度，馬仲豪說，在事發後透過基隆市警局協助，確實在調閱相關的監視設備中，有看到可疑的車輛，環保局目前針對這些車輛和沿岸可能排放汙染物的工廠，都已做逐一清查和採驗。

