基隆自來水飄汽油味凶手找到了 國光客運保修廠遭勒令停工

基隆河八堵抽水站附近發生油污，導致基隆市及新北市汐止區自來水飄出汽油味，環境部今日指出，與基隆市政府合作稽查，發現疑似污染源「盛星動力公司（國光客運保修廠）」涉重大違規，不只未設處理設施、未經處許可排放廢水，也沒有設防溢堤，環保局已勒令停工，現還有其他疑似污染源正在蒐證，將啟動環檢警平台偵辦追查污染源，絕不寬貸。

環境部說明，該部與基隆市環保局合作，對八堵取水口高風險區域搜索，稽查人員於1日查獲水源區內盛星動力公司（國光客運保修廠）涉重大違規，該廠未設處理設施且未經許可排放廢水，違反水污法第14條，且場內貯油設施未設防溢堤，違反同法第33條，由環保局當場依法告發，並令相關作業停工。

環境部指出，已鎖定其他疑似污染源刻正蒐證中，後續將啟動環檢警平台偵辦追查污染源，絕不寬貸。

環境部補充，已在12月1日緊急召開會議，建議台水公司採行3項精進措施，包含阻絕油污防護機制，提高例行巡查頻率，取水口常設更新「攔油索」及「吸油棉」雙重防護，維持攔污阻絕於取水口；提升監測設備效能，要求操作人員每2小時原水嗅辨紀錄，以熱嗅檢測強化人為監控，儘速完成新型「水中油監測儀」布設測試，重新評估現有油膜監測儀位置以有效預警；水源取水改善策略，建議台水公司評估調整取水模式，如將原水先送新山水庫再進入淨水場，以緩衝穩定水源水質。

環境部強調，除協助追查本案污染源外，將持續透過強化監測技術與預警制度，協助台水公司與基隆市政府建立更嚴密的防護網，在確認水質安全無虞前，把關絕不鬆懈，請基隆市民放心。

