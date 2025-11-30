基隆自來水飄汽油味多日惹民怨！謝國樑：校園水塔異常立即清洗

基隆市民自11月27日起陸續發現家中自來水飄出汽油味，雖然水公司11月30日表示檢測已無油污，但仍有民眾反映水有異味。基隆市長謝國樑表示，市府團隊已啟動校園及社區用水緊急處理作業，並要求水公司加派水車至受影響社區支援。（台灣自來水公司提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市民自11月27日起陸續發現家中自來水飄出汽油味，當日台灣自來水公司第一區管理處八堵抽水站人員巡查發現基隆河面疑有油污，除停止抽取河水外，並通報基隆市環保局，雖然水公司昨日表示已無油污，但有民眾反映水仍有異味。基隆市長謝國樑表示，市府團隊已啟動校園及社區用水緊急處理作業，並要求水公司加派水車至受影響社區支援，事後市府會針對責任歸屬一併查清、依法追責。

基隆民眾用水受汽油味影響多日，水公司日前發現八堵抽水站基隆河有油污，當下立即停止抽取基隆河原水並通報環保局，並同時緊急停止新山淨水場出水，以新山水庫原水啟動淨水程序。

水公司昨日表示，針對基隆河八堵抽水站遭受油污染已清洗淨水設備、執行大規模管網排水以及全面水質檢測，經多次檢驗結果確認無異味，用戶可安心使用。

但昨日仍有不少社區傳出用水仍有汽油味，紛紛向議員抱怨。謝國樑表示，針對自來水油污染情況，市府團隊已全面啟動校園及社區用水的緊急處理作業。

謝國樑表示，市府於11月28日已要求所有學校立即檢查廚房用水是否有異味或異常，並於11月30日完成全市7區學校的水質確認。暖暖、六堵、安樂、貢寮淨水場供水的學校，水質初步正常；新山淨水廠供水範圍則已全面採樣，共 28 所學校送驗，後續會隨時向市民報告。

謝國樑指出，只要校園水塔檢測有異常，就會立即排水、清洗，務必保障孩子與教職員的用水安全。至於受影響學校與社區，他也要求水公司加派水車支援，提供必要的民生及校園用水，確保供水不中斷。

謝國樑強調，現在最重要的是先把市民用水安全顧好，等相關作業都完成後，市府會針對責任歸屬一併查清、依法追責。

