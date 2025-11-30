基隆自來水飄汽油味多日惹民怨！謝國樑：校園水塔異常立即清洗
基隆市民自11月27日起陸續發現家中自來水飄出汽油味，當日台灣自來水公司第一區管理處八堵抽水站人員巡查發現基隆河面疑有油污，除停止抽取河水外，並通報基隆市環保局，雖然水公司昨日表示已無油污，但有民眾反映水仍有異味。基隆市長謝國樑表示，市府團隊已啟動校園及社區用水緊急處理作業，並要求水公司加派水車至受影響社區支援，事後市府會針對責任歸屬一併查清、依法追責。
基隆民眾用水受汽油味影響多日，水公司日前發現八堵抽水站基隆河有油污，當下立即停止抽取基隆河原水並通報環保局，並同時緊急停止新山淨水場出水，以新山水庫原水啟動淨水程序。
水公司昨日表示，針對基隆河八堵抽水站遭受油污染已清洗淨水設備、執行大規模管網排水以及全面水質檢測，經多次檢驗結果確認無異味，用戶可安心使用。
但昨日仍有不少社區傳出用水仍有汽油味，紛紛向議員抱怨。謝國樑表示，針對自來水油污染情況，市府團隊已全面啟動校園及社區用水的緊急處理作業。
謝國樑表示，市府於11月28日已要求所有學校立即檢查廚房用水是否有異味或異常，並於11月30日完成全市7區學校的水質確認。暖暖、六堵、安樂、貢寮淨水場供水的學校，水質初步正常；新山淨水廠供水範圍則已全面採樣，共 28 所學校送驗，後續會隨時向市民報告。
謝國樑指出，只要校園水塔檢測有異常，就會立即排水、清洗，務必保障孩子與教職員的用水安全。至於受影響學校與社區，他也要求水公司加派水車支援，提供必要的民生及校園用水，確保供水不中斷。
謝國樑強調，現在最重要的是先把市民用水安全顧好，等相關作業都完成後，市府會針對責任歸屬一併查清、依法追責。
更多中時新聞網報導
分享台灣經驗 南山人壽前進COP藍區
施暴台鐵員工 立委提案增刑責
保健》脂肪肝智慧篩檢 盼3年擴展25家
其他人也在看
首波大陸冷氣團要來了？這天起全台凍3天 「最冷時段」曝光
週末到了，好天氣讓人神清氣爽。氣象署觀測資料顯示，今（29）日清晨最低溫出現在新竹關西，僅10.5度。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，白天起東北季風明顯減弱，全台氣溫持續回升，白天體感轉為偏暖，部分地區高溫甚至有機會上看30度，惟西半部地區與較空曠的位置仍要特別留意，夜間至清晨的輻射冷卻效應仍趨明顯，清晨低溫依舊偏冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度EBC東森新聞 ・ 1 天前
今變天「全台有雨」！下波冷空氣將報到 低溫下探14度
今（30日）環境水氣稍增，雲量增加，其中在基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區也有零星短暫雨，外出建議攜帶雨具備用。中天新聞網 ・ 12 小時前
連凍4天！冷空氣報到「V字降溫」 最冷時間曝
連凍4天！冷空氣報到「V字降溫」 最冷時間曝EBC東森新聞 ・ 1 小時前
把握好天氣！下周冷空氣來襲 強度直逼大陸冷氣團
把握好天氣！下周冷空氣來襲 強度直逼大陸冷氣團EBC東森新聞 ・ 1 天前
「入冬首波冷氣團」要來了？鄭明典曬1圖給答案 明顯降溫時間點曝光
鄭明典表示，根據預報圖的色階對應溫度，綠色系和藍色系交會處代表6度，「6度有特別的意思，因為在大氣飽和的情況下，850百帕的溫度和地面氣溫大約相差8度，6＋8＝14，剛好是『大陸冷氣團』的門檻！如果大氣沒飽和，那溫差會大於8度，而如果大氣很乾燥，那就要考慮輻射冷卻。...CTWANT ・ 6 小時前
V型降溫來了！下周冷空氣強襲「恐探12度」 最凍時間點出爐
把握好天氣！中央氣象署表示，今（30）日台灣各地溫暖，這樣的天氣型態會持續至周二白天（12月2日），周二晚間另一波東北季風南下，到時北部、宜蘭溫度明顯轉涼，最冷時間點落在周四清晨，台北、宜蘭可能下探15度，中南部屆時若雲量偏少，不排除受到輻射冷卻影響下探至12至13度，直到周五溫度明顯回升。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
強冷空氣週三報到「北東跌冰窟」 日夜溫差將達10度
週末喜迎暖洋洋好天氣，高溫上看30度，不過局部地區需留意輻射冷卻效應，晚間至凌晨將出現明顯低溫，日夜溫差幅度達10度，提醒早出晚歸者與年長族群外出做好禦寒措施。中天新聞網 ・ 1 天前
明起水氣增！上班日「雨區擴大」4地溼答答 下週末再變天
氣象署指出，未來2天中層雲系通過，水氣逐漸增多；明天中部以北山區及東北部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；下週一基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中部以北山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。氣象署說明，下週二（2日）開始東北季風增強，到下週...CTWANT ・ 1 天前
下週二入夜東北季風鋒面報到！濕涼到週五 氣溫下探14度
即時中心／徐子為報導明（30）、後（1）兩天水氣增多，中央氣象署預報指出，受到中層雲系通過影響，明天起基隆北海岸、恆春半島及東部地區有局部短暫雨；下一波明顯的天氣變化在下週二（2日）晚間，東北季風增強影響，北部、東部會濕涼到下週五（5日）。民視 ・ 1 天前
好天氣沒了！下週連4天濕冷 這天起恐大降溫「下探12度」
今（30）日同樣受到偏東風環境影響，迎風面東部地區雲量較多，不過降雨並不明顯。天氣風險分析師歐宗學表示，今日將開始有水氣移入，預估西半部地區雲量也會增多，從晴天漸轉多雲或陰，部分地區會有短暫雨機會，不過範圍不大且雨勢微弱。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
下週全台大降溫！東北季風南下 氣象署曝「這天」全台轉涼
即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導下週全台大降溫！中央氣象署預報員曾昭誠表示，台灣今（30）日溫暖舒適的天氣預計會維持到下週二（12/2）白天；下週二（12/2）晚上會有另一波東北季風南下，屆時全台的天氣將會轉涼，並將持續影響到下週五（12/5）；直到下週六、日（12/6、12/7）時，東北季風才會再次減弱，並回到偏溫暖、舒適天氣。民視 ・ 2 小時前
明起3地轉濕涼！週二雨區擴大「低溫下探12度」 未來降雨趨勢出爐
氣象署指出，未來2天中層雲系通過，水氣逐漸增多；明天中部以北山區及東北部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；下週一基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中部以北山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。氣象署說明，下週二（2日）開始東北季風增強，到下週...CTWANT ・ 1 天前
天琴颱風生成TD31恐接續生成！週末天氣預報先看
文 編號第 27 號颱風天琴已生成，目前為輕度颱風（國際命名 KOTO），還有熱帶性低氣壓TD31最快週六增強為「洛鞍」颱風，天琴颱風未來將偏西緩慢地在南沙島海面移動，對台灣天氣無直接影響。景點+ ・ 1 天前
基隆自來水遭油污染！多區飄汽油味 醫示警「1物質」恐致癌
基隆河八堵抽水站驚傳油污事件，導致基隆市七堵、安樂、仁愛與信義等區，有多名住戶反映「自來水充斥汽油味」，且水塔也出現油味殘留。醫師表示，石油常見有機化合物包括苯、甲苯等，長期接觸可能引發頭暈、頭痛，甚至可能增加癌症風險。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
氣象署：今天日夜溫差大 白天高溫來到28度
氣象署表示，今（30）日水氣稍微增多，雲量增加，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區也有零星短暫雨，外出建議攜帶雨具備用。今年第27號颱風「天琴」，未來持續在南沙島附近海面，緩慢的移中廣新聞網 ・ 9 小時前
LIVE／暖天氣結束！「這時間」台灣恐成凍番薯 氣象署最新說明
即時中心／廖予瑄報導全台大降溫！中央氣象署表示，下週二（12/2）開始預計會有一波東北季風增強，並帶來明顯降溫，溫暖的天氣預計在本週結束。氣象署將在今（30）日下午3時30分帶來最新說明。現場最新消息，請持續鎖定《民視新聞網》直播。民視 ・ 5 小時前
下週冷空氣報到！迎風面低溫下探13度 降溫趨勢一圖看
[Newtalk新聞] 近日天氣晴朗，對此氣象署指出，今(30)天這波中高層水氣預計影響到明(1)晨，明晨之前西半部有零星小雨，白天過後水氣減少，但後天晚上下一波東北季風增強，迎風面轉濕冷，且將有一波降溫，其中最冷時刻在12月4日清晨，局部低溫可能下探13度。 氣象署指出，明天白天過後水氣減少，氣溫約25到28度左右，後天清晨低溫約20度上下，類似天氣持續到後天白天，僅迎風面地區桃園以北、宜蘭有局部短暫雨，花東、中南部山區有零星小雨，雨量不會太多，其他地區為多雲到晴。 但後天晚間起東北季風增強，將一路影響到12月5日，其中後天晚上到12月3日北部、東半部，恆春半島有局部短暫雨，中部山區也有零星短暫雨；12月4、5日東北季風持續影響，水氣也會減少，回到多雲到晴天氣，但基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島仍有局部短暫雨。 最冷的時間點落在4日清晨，低溫約15到18度，局部空曠地區會再低1到2度，可能下探13到14度，週末東北季風減弱，北部和宜蘭溫度可回到22到25度以上。查看原文更多Newtalk新聞報導台灣2025經濟成長率7.37%？ CNN點出問題：所得差距擴大、實質薪資停滯下週新頭殼 ・ 1 小時前
白天回溫到28度！ 下週二再降溫、北台灣轉濕涼
氣象署指出，今天東北季風減弱，白天各地氣溫回升，西半部高溫可以來到26至28度，東半部則是24至26度，感受溫暖舒適，不過早晚各地仍偏涼，中部以北及宜蘭低溫為15至17度，尤其竹苗局部地區來到10至12度，而南部及花東為18到20度，日夜溫差大，早出晚歸請適時調整衣物；隨著...CTWANT ・ 1 天前
強冷空氣下週南下衝台灣！專家示警：恐變大陸冷氣團
生活中心／楊佩怡報導今（29日）東北季風減弱，白天各地氣溫回升，西半部高溫可以來到26至28度，東半部則是24至26度，感受上較為溫暖舒適，不過早晚各地仍偏涼，民眾外出須注意保暖，適時添加衣物。至於未來的天氣狀況，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，強冷空氣將快速南下，下週「這天」入夜後氣溫驟降，冷空氣影響加劇，各地會冷得很有感。民視 ・ 1 天前