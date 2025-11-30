基隆自來水飄汽油味！台水「已排除異味」啟動補償方案 謝國樑挨轟反應太慢

[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導

基隆從上週四（27日）爆發自來水疑似遭油污染事件，許多居民陸續反映家中自來水散發汽油味，不僅不敢飲用，連洗澡、清洗嬰兒用品也不敢用水，造成民生恐慌。事件延燒多日，不少民眾批評市府及市長謝國樑反應太慢，網路上更充斥「市長去哪了？」等質疑聲浪。謝國樑今（30）日在社群發文，說明市府對校園及社區用水的緊急處理作業；台水則在今日晚間表示，展開全面應變作業後，經多輪水質檢測結果均顯示符合飲用水水質標準，確保自來水已完全排除異味，台水也將啟動水費減免3度等補償措施。

基隆從上週四（27日）爆發自來水疑似遭油污染事件，台水今（30）日晚間表示經多輪水質檢測結果均顯示符合飲用水水質標準，將啟動補償措施。（示意圖／Unsplash）

多名基隆居民近日在社群平台反映家中自來水散發汽油味，直呼水龍頭打開都是汽油味，社區民眾只能排隊在水車前等待裝水，除了擔憂能否飲用，也擔心外食店家可能使用到受污染水源，更有民眾坦言不敢洗澡，也不敢洗嬰幼兒的奶瓶。居民普遍抱怨，事件從週四延燒至今，市府與市長卻遲遲未對汙染範圍及因應方式做明確說明。

市長謝國樑今日終於在個人社群發文，說明市府團隊的應變措施，指出自來水公司已完成全市七區學校的水質確認。暖暖、六堵、安樂、貢寮淨水場供水的學校，水質初步正常；新山淨水廠供水範圍則已全面採樣，共28所學校送驗，並已責成教育處盤點各校水塔狀況，只要檢測有異常，水塔就會立即排水、清洗。

針對受影響的學校與地區，市府已要求自來水公司立即加派水車到現場支援，提供必要的民生及校園用水。市府與工務處將全程協調調度，確保供水不中斷。然而貼文下仍湧入大量不滿留言：「已經喝幾天的加油自來水了」、「你好厲害喔，星期四發生的事，今天才出來說明，那要你幹嘛？」、「內湖的自來水肯定沒問題

」、「都已經入味了。」

台灣自來水公司今日也發布聲明，說明事件經過。台水表示，27日早上6時26分，台水巡查人員在基隆河八堵抽水站發現河面上有油污情形，立即停止抽取原水，並啟動新山水庫供水，同時通報環保局。環保單位到場後，巡查周邊溝渠及基隆河段上游，發現崇智橋、八堵抽水站、暖江橋與碇內加油站周邊少量油污漂浮，立即設置攔油索，並持續追查污染源，目前尚未查獲實際污染行為人。

本次事件除影響基隆市仁愛、安樂、信義、七堵、中山等區約10.5萬戶，新北市汐止區亦有4.7萬戶，直接影響民眾日常生活。台水公司已於11月28日前往基隆市警察局八堵分駐所正式報案，盼司法單位儘速追緝污染者。

針對此案，台水公司啟動3項補償措施，包含水費減免3度、用戶若自行清洗水塔再減免水費2度以及民眾如委外清洗水塔，台水公司將憑證核銷相關費用。

台水強調公司同為受害者，自事件發生第一時間啟動緊急處置程序，並全力配合環保及司法單位追查污染源頭，期盼污染者能儘速依法究責，以保障公共水源安全。台水公司籲請基隆市政府環保局依「水污染防治法」加強稽查作業，並針對污染者採取最嚴厲之法律處分，同時商請地檢署協助追查，務必將污染者繩之以法，以維護公共用水安全與社會公義。

台水啟動3項補償措施。（圖／翻攝台灣自來水公司官網）

