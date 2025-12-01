基隆自來水飄汽油味！地檢署分案偵辦 市府罰水公司50萬

基隆多區自來水飄出汽油味，地檢署已分案調查。

近日基隆傳出自來水打開後散發汽油味的情況，引發民眾不安，不敢直接飲用，基隆市政府表示，因自來水公司油膜感測器故障，未偵測受油污影響的基隆河水，決議開罰50萬元，基隆地檢署也已分案偵辦，將釐清是否涉及《水污染防治法》等法規。

基隆市仁愛、安樂、信義、七堵、中山等5區與新北市汐止區，自11月27日陸續傳出自來水有汽油味，基隆市府查出，八堵抽水站的油膜感測器故障，未偵測到有油污的基隆河水，導致影響民眾用水，市府將對自來水公司開罰50萬元。

基隆地檢署表示，該事件涉及人民用水安全，已於今日與基隆市環保局、基隆市警察局開會研析相關案情，並立即組成專案小組，指派國土暨環保專組的檢察官負責偵查。

基隆地檢署強調，後續將會與相關單位保持密切聯繫，釐清是否涉及《水污染防治法》或其他法規，如涉有刑事不法，必將秉持依法、嚴謹、迅速原則，詳盡查辦，以維公共利益及社會大眾的用水安全。





