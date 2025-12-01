基隆自來水飄汽油味！ 市府開罰台水公司50萬元

基隆市 / 武廷融 綜合報導

基隆與新北汐止部分區域11月27日傳出自來水出現刺鼻的汽油味，影響民眾用水，基隆市環保局今(1)日表示，依違反飲用水管理條例，且情節重大，將處台水公司新台幣50萬元罰鍰。台水公司則回應，將與環保局人員接洽，了解開罰原因及內容。

基隆河八堵抽水站附近河面上個月27日發現油污，導致基隆與新北汐止部分區域的自來水出現刺鼻的汽油味，超過15萬戶的民生用水大受影響。基隆市環保局長馬仲豪表示，環保局高度重視此案，稽查八堵抽水站時，發現水面油膜偵測器有故障情事，是否為延宕通報原因之一，將請台灣自來水公司詳細說明。

馬仲豪指出，台水公司27日通報污染後，30分鐘內到場進行污染管制與沿線巡檢，並每天連續對新山淨水場及新山水庫等疑似受污染區域水質採樣送驗，後續將了解相關設備及措施是否有違反「水污染防治措施計畫」，若有發現違反事項，將依水污染防治法規定裁罰。

馬仲豪說，此案可能涉及有投放妨害衛生或有害健康物質，於供公眾所飲水源，造成公共危險之虞，環保局持續會同警察局、台水公司等有關單位積極追查污染源，一旦確認是人為不法造成，將依水污染防治法及刑法公共危險罪章，函請地檢署依法追究刑責。

對此，台水公司第一區管理處副處長陳昭賢表示，將與環保局人員接洽，了解開罰原因及內容，清楚後內部會進一步討論，再研議後續處理方式。另外針對環保局指油膜偵測器故障，陳昭賢回應油污事件發生在11月27日上午6時許，設在八堵抽水站基隆河取水口水面的2台油膜偵測器，1台正常運作，由於油膜偵測器是透過光線反射感應，當時光線微弱，無法偵測到異味；另1台則已報廢尚未拆除。

