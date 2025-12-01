基隆自來水飄汽油味！調度水車、礦泉水直送校園 開罰台水50萬

基隆市長謝國樑11月30日晚間針對自來水油汙問題召開跨局處緊急應變會議。基隆市環保局1日表示，經稽查八堵抽水站及新山淨水場，水公司業已違反飲用水管理條例，情節重大，將處50萬元罰鍰。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市民自11月27日起陸續發現家中自來水飄出汽油味，雖然水公司11月30日表示檢測已無油污，但仍有民眾反映水有異味。基隆市長謝國樑昨晚召開跨局處緊急應變會議，要求台水與市府團隊全面合作，加速檢測、查源與補救，恢復正常供水品質。基市府教育處表示，維護學校用水安全，1日已啟動調度水車及補充礦泉水至學校。基市環保局表示，經稽查八堵抽水站及新山淨水場，水公司業已違反飲用水管理條例，情節重大，將處50萬元罰鍰。

近日基隆自來水多區住戶反應有汽油味，雖然水公司昨日已表示檢測無油污，但仍有民眾反映仍有異味，基市府昨日啟動快據處緊急應變會議，除檢測各校水塔外，並要求台水家派水車支援。

教育處表示，為維護學校用水安全，昨日至新山淨水廠供水範圍學校採水檢測，取水採檢信義區、七堵區、仁愛區、安樂區及中山區等5區學校共計28校，並於昨日晚間9時30分檢驗結果出爐，水表前水質採檢均合格。

台水表示，由暖暖淨水場、六堵淨水場、安樂淨水廠及貢寮淨水支援的供水區域內學校，水質尚無疑慮，經確認受影響區域及管路，共計28間校園受影響，11月30日到校收取水表前直供水或水塔上層水檢驗，學校校長及老師們協助在假日全面配合到校，完成取水檢測。

教育處指出，全數採檢學校水表前水均合格，惟2校反映，經水塔出水後有異味，教育處連夜協調安排水車，於今日上午7點30分到校供水，確保供餐作業等民生用水無虞，並提供礦泉水作為班級飲用，同時校方同步清洗水塔，以保障師生用水健康安全。

教育處長徐嬿立表示，現行各校會配合水公司建議全面清洗水塔，並進一步保障校園飲水及餐食安全，廚房學校將加強防護過濾系統，各廚房學校將依廚房專戶款項進行升級過濾系統，預計12月完成裝設。

環保局指出，關於自來水公司自11月27日起提供基隆市自來水充斥油味及油污一案，經環保局稽查八堵抽水站及新山淨水場，水公司業已違反飲用水管理條例，情節重大，將處50萬元罰鍰。

環保局長馬仲豪表示，環保局高度重視此案，稽查八堵抽水站時，發現水面油膜感測器有故障情事，是否為延宕通報原因之一，將請水公司詳予說明；環保局於水公司11月27日通報污染後30分鐘內即到場進行污染管制與沿線巡檢，並每日連續對新山淨水場及新山水庫等疑似受污染區域水質採樣送驗，後續將瞭解相關設備及措施是否有違反「水污染防治措施計畫」，若有發現違反事項將依《水污染防治法》規定裁罰。

馬仲豪強調，本案因可能涉及有投放妨害衞生或有害健康物質於供公眾所飲水源，有造成公共危險之虞，環保局仍會同警察局、台水公司等有關單位積極追查污染源，一旦確認為人為不法造成，將依水污染防治法及刑法公共危險罪章，函請地檢署依法追究刑責。

