基隆自來水飄汽油味！謝國樑重罰台水50萬

▲基隆市長謝國樑表示重罰台水50萬元，並強調此事對市民影響達災害等級，將動用災害準備金來支應民眾損失。（圖／基隆市府提供）

[NOWnews今日新聞] 基隆從上週起陸續傳出家中自來水傳出汽油味，讓民眾苦不堪言，對此基隆市長謝國樑昨日緊急召開跨局處緊急應變會議，今（1）日受訪時表示，水公司違反《飲用水管理條例》，情節重大影響超過10萬戶，因此開罰50萬元要求立即改善，此外環境部與環保局都仍在調查中，並向地檢署告發盼檢警揪出元兇，而此事件對民眾影響達災害等級，將動用災害準備金來支應民眾損失，呼籲民眾備齊相關證據。

謝國樑表示，水公司違反《飲用水管理條例》，情節重大影響超過10萬戶，因此開罰50萬元要求立即改善，目前仍由環境部與環保局調查中，這已屬於事業等級油污污染，今日下午3時委託政風處向地檢署告發，盼檢警合作揪出元兇，並強調這是影響民生公共安全事件，一定要水落石出，對民眾造成的影響已達災害等級，因此將動用災害準備金來支應民眾損失，呼籲民眾備齊相關證據。

廣告 廣告

消保官也補充說明，提醒市民麻煩保留買水憑證與清洗水塔的收據，還有家中水塔油污的照片，若因水污染造成身體健康或財產的損害，包括就醫證明或單據也要保留下來，今天已將相關資訊放到里長辦公室，因此市民有任何疑義也可向里長索取資料，強調正本千萬不要搞丟。

謝國樑也表示，市府與水公司協調後看法一致，就是這個元兇一定要揪出來，市府的確有部分公權力，希望透過公權力與司法調查權追查出元兇到底是誰。

此外謝國樑也說，與環境部簡任技正通完電話後，對方人在碇內抽水站周邊，如果風一吹還是能聞到汽油味，表示這件事情根本都還沒有結束，希望大家共同努力，把真兇把揪出來，並透過這次經驗，讓未來的用水能夠更安全、更穩定。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

基隆爆大規模飲水有異味！污染源疑暗管排放 謝國樑要求台水究責

淡水人怒火燒！停水社區名單疑似不完整？洪孟楷被嗆爆

淡水輸水管因新北工程誤損 台水：48小時已修復