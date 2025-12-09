基隆自來水飄油味！台水擴大補償：水費減免半月、補助清洗水塔

基隆市多區自來水在11月27日被民眾反映有「油味」，經查發現是基隆河八堵抽水站受油污染，台水公司第一時間完成水源切換、淨水設施調整與水質監測等應變作業，確保供水水質不受影響。今（9）日他們也擴大補助方案，受影響用戶水費減免半個月，並提供清洗水塔補助。

台水公司指出，為協助受影響用戶，台水已成立「馬上辦服務中心」，並擴大減免水費，將主動辦理水費減免半個月，於後續帳單扣抵水費，用戶無需另行申請；另減收及相關費用將配合地檢署偵辦結果向污染者求償。

台水已成立「馬上辦服務中心」，協助受影響用戶。圖／台水公司提供

台水也指出，本次組成跨單位「馬上辦服務中心」於基隆及汐止兩地同步受理相關諮詢，民眾若對水質狀況、清洗水塔方式、清洗補償申請或水費減免有任何疑問，都可直接向服務中心洽詢，由專人提供協助。此次補償範圍涵蓋新山淨水場供水區域，包括基隆市仁愛區、安樂區、信義區、七堵區、中山區，以及新北市汐止區的用戶。

台水補助受影響用戶清洗水塔。圖／台水公司提供

台水說明，民眾若委託廠商清洗水塔者，可檢附發票或收據、水塔清洗照片及相關文件提出補償申請，受理期間自114年12月9日起至115年2月10日止。民眾可至基隆服務所、汐止營運所臨櫃辦理，或郵寄申請；服務時段延長至平日晚上8時，週六及國定假日亦提供受理。

責任編輯／陳俊宇

