基隆自來水飄驚人汽油味 台水承諾補償！專家仍示警：恐藏致癌風險
[Newtalk新聞] 基隆與汐止近期爆發自來水汽油味危機，影響逾十五萬戶。環境與農業專業臉專「農藝女孩看世界」指出，禍首為八堵抽水站遭油污染，台水雖緊急切換水源並承諾補償，但油污流入管網恐藏致癌風險。目前污染雖已排除，民眾仍須注意，若發現異味應儘速排空舊水並通報，確保用水安全。
農藝女孩說明，這起嚴重影響民生的水質污染事件始於2025年11月27日，當日清晨6時26分，台水公司人員於基隆河八堵抽水站例行巡查時，發現河面出現油污，隨即於6時30分確認發生油污染事件。台水公司立即停止抽取基隆河原水，通報基隆市環保局，並緊急切換水源，改由新山水庫供水。到了上午8時，基隆市環保局前往勘查，利用攔油索、吸油棉等器材阻止污染擴大。然而，基隆市安樂、信義、仁愛、七堵及中山等多個行政區民眾，仍陸續反映自來水有汽油味。
農藝女孩表示，此次污染造成基隆市仁愛、安樂、信義、七堵、中山區約10.5萬戶，以及新北市汐止區部分區域約4.7萬戶受影響，嚴重干擾民眾飲用、洗澡、洗衣等生活用水，甚至引發恐慌，導致各大賣場出現搶購瓶裝水潮。調查發現，起因是基隆河八堵抽水站遭油污染，雖然已停止抽水，但仍有少量受污染的原水流入管網。環保局後續於崇智橋、八堵抽水站、暖江橋與碇內加油站周邊發現少量油污漂浮。
農藝女孩指出，台水公司於11月28日宣布停止自基隆河取水，改以新山水庫作為水源，並公布補償措施。直到11月30日，台水公司表示基隆及汐止部分地區遭污染水已全數排除。針對補償部分，台水提出水費減免3度，若用戶自行清洗水塔再減免2度；若是委外清洗水塔，台水公司將憑證核銷相關費用。此外，台水也提供水車支援，並協助用戶排水後進行復驗，確認無異味。基隆市長也在記者會宣布將對水公司開罰，學校、幼兒園先使用礦泉水，費用由市府負擔。
農藝女孩進一步強調，除了補償，台水公司也執行大規模管網排水與循環沖洗作業，清洗淨水設備，並與環保局加強水質監測。目前基隆市環保局持續在基隆河設置攔油索並沿線追查可能的污染源，台水公司更已商請地檢署介入調查。
關於民眾最擔心的健康風險，農藝女孩說明，石油中常見的有機化合物包括苯、甲苯等。苯被列為一級致癌物，長期接觸可能增加癌症風險；甲苯具有神經毒性，若暴露濃度過高，可能引發頭暈、頭痛等不適症狀。此外，石油成分中可能含有鉛、銅等重金屬，若長時間接觸，恐對人體多個器官造成影響，尤其是肝臟與腎臟功能。農藝女孩建議，若自來水有異味，建議先打開水龍頭流放一段時間，讓管線內的舊水排空，或清洗家中及社區水塔，必要時可撥打台水1910客服專線通報。
