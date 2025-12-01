基隆自來水飄「汽油味」 基檢出手了：分案偵辦中
基隆市近日傳出用水遭汙染事件，基隆地檢署今（1）日發布新聞稿表示，針對基隆市自來水於民國114年11月27日起，充斥油味乙案，因事涉人民用水安全，本署透過檢、警、環聯繫平台，於今（12 月1日）日與基隆市環保局、基隆市警察局開會就相關案情進行研析，並立即組成專案小組，指派國土暨環保專組檢察官負責偵查。 本署後續將會與相關單位保持密切聯繫，釐清整起事件是否涉及水污染防治法或其他法規，如涉有刑事不法，必將秉持依法、嚴謹、 迅速之原則，詳盡查辦，以維公共利益及社會大眾用水之安全。
