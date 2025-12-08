基隆至石垣島「迷你郵輪」拚月底首航 最便宜2千可搭

基隆至石垣島的客貨輪「八重山丸」渡輪即將於月底首航，提供民眾前往日本石垣島的全新選擇。該船單人單程開放式臥鋪僅需2800元，冬季淡季更優惠至約2000元。船上設施包括KTV室及日式大澡堂，能容納545名乘客。與現有豪華郵輪相比，客貨輪票價較為親民，但專家指出郵輪設施相對更為完善，更適合家族旅遊。此航線預計每週三班，航程約7至8小時。

「八重山丸」客貨輪拚月底首航。（圖／華泰集團提供）

八重山丸於8月初抵達基隆港後，目前正進行最後的保養裝潢工作，預計年底正式營運。這條基隆至石垣島的客貨運定期航線將於午夜11至12點開航，隔天早上即可抵達石垣島。華岡集團總經理洪郁航表示，票價分為低、中、高三種價位，低價位約2800元起，中價位約7000至8000元，高價位約1萬多元。

八重山丸的住宿選擇多元，除了單人單程開放式臥鋪外，還提供2人房54間、4人房21間、6人房42間以及票價超過1萬元的皇家套房2間。洪郁航強調，這艘船的定位是希望推動台灣與日本兩地旅遊與交流，因此票價不宜定得太高，主要鎖定中低價位的市場。

代理商透露，票價中已包含早餐及40公斤託運行李。雖然價格親民，但八重山丸仍可視為「迷你郵輪」。洪郁航提到，船上內部裝修已接近完成，後續將引進各種娛樂設施，包括3間KTV室、男女分開的兩個大澡堂及沖澡區小隔間等。

預計開航前三週，將透過東南、華泰、百威、安麗達及Klook等5家旅行社販售自由行或跟團旅遊套票。相較於其他基隆至石垣島的豪華遊輪，如歌詩達4日約17000元、麗星探索星號3日約9000元、MSC榮耀號5日約21000元，八重山丸的價格優勢明顯。

旅遊作家943分析，豪華郵輪通常價格在20000至40000元起跳，第三人第四人則更便宜。他建議，若家中有小孩或長輩，仍建議選擇設施更完善的大型郵輪；而對於講求CP值的小資族，則可選擇客貨輪，以節省交通費用。

