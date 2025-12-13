基隆至雙北通勤添新選擇？市府研議增開國道3號客運路線

由於基隆往來台北通勤的民眾人數眾多，有民眾建議市府協調客運業者運用國道3號繞行通勤時間容易塞車的台北市區，經營開往北市南區方向路線，紓解人潮。（張志康攝）

對基隆市的民眾來說，通勤的話題始終是生活中的重要課題。近日有民眾在社群網站上提出建議，希望基隆市政府能夠協調客運業者開闢基隆通往台北市文山區或新北市新店、中永和一帶的路線，以紓解現有國道客運的人流。市府交通處表示，將會與公路局與客運業者協調，綜合考量開闢路線或現有路線增班的可行性評估。

目前基隆市民眾前往台北市或新北市通勤，若採用乘坐國道客運，大多以台北市東區的市府轉運站、南港站為主要的接駁點。再透過轉乘捷運或公車前往雙北的其他地區。

廣告 廣告

近日有民眾指出，目前基隆的國道客運大多行經國道1號，若能利用國道3號開闢開往台北市文山區、新店、中永和方向的國道客運，吸引在周邊地區工作的民眾搭乘，相信可以有效紓解現有國道客運的人流。另一方面，也可藉由現行的TPASS或觀光套票方式，帶動民眾假日期間來訪基隆的意願。

目前基隆市往返台北市南區方向的國道客運，包括了1551路線及1550路線，但兩者都會繞經台北市區，前者繞行基隆路、後者繞行建國北路，上下班通勤時間反倒較轉車接駁方式更久，再加上班次也少，對通勤民眾來說並不算實用。

但考量到目前國內各家客運業者都有司機人力荒的現象，若客運只能依靠上下班通勤，對業者來說，將有經營上的困難。

對於民眾建議運用國道3號繞過台北市區前往南區方向的「直達車」建議，基隆市交通處表示，將與公路主管機關公路局及客運業者提出協調，透過綜合考量客運路線條件（如路線尖峰滿載、離峰載客、駕駛與保養人力支援等課題），評估路線可行性。

更多中時新聞網報導

北榮、台大院長賣藥 AI詐騙啦

郭碧婷向佐分居婚 「他跟小孩維持感情就好」

失言「案發現場」受訪 徐乃麟：沒人敢接話