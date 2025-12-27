基隆興隆街邊坡坍塌復建 明年1月中有條件通車

基隆市暖暖興隆街邊坡整治工程持續進行，預估115年1月中可望有條件恢復通車。（張志康攝）

基隆市暖暖區興隆街11月7日發生道路邊坡土石坍塌，造成暖暖通往新北市四腳亭的道路完全中斷。基隆市工務處持續進行邊坡的復建作業，預估將於明年1月15日有條件開放通車。

興隆街邊坡11月7日發生土石坍塌事件後，雖然路面迅速清除完畢，該處邊坡仍陸續有土石，甚至有直徑90公分的大石頭崩落。經市府工務處會同台灣省土木技師公會基隆辦事處長江枝煌現場勘查，發現坍塌邊坡約30公尺高的上方，還有一處12公尺高的巨石。擔心再度發生土石坍塌，市府封閉興隆街通行，進行邊坡後續復建程序至今。

興隆街是基隆暖暖區與新北瑞芳四腳亭的來往要道，隨著興隆街邊坡坍塌封路，興隆街上多家水泥預拌場的大型車輛，只能借道原本禁行大型車輛的四腳亭通行，造成許多在地民眾的不便。實務上，在興隆街與暖江橋的連接處，原本都以交通錐封閉道路，卻常有在地民眾移開交通錐私自通行。

市府規畫，土石坍塌處初步將利用道路側狹長的公有土地設置約50公尺、高約12公尺型鋼柵欄，架設被動式防落石網。工務處土木工程科科長張佑竹表示，現場防落石柵26支基樁已全數完成施作，相關防落石鋼構亦同步於工廠進行鍍鋅處理，預計12月28日完成，後續將分批進場安裝，整體工程進度均依計畫推動。

鋼構安裝作業預計於 115 年1月15日前完成。後續仍將持續辦理邊坡安全監測及整治工程，並依施工進度與現場安全評估結果，滾動調整交通管制措施。

工務處強調，在興隆街恢復通車後，工務處後續仍將進行邊坡上方的整治作業，包括防落石網的架設、將前述的巨石固定在山坡上，後續也將視現場狀況隨時調整管制作業。

由於邊坡防護工作仍持續進行，工務處強調，後續興隆街相關通行資訊將即時對外公告，請用路民眾留意並配合現場指引。

