基隆興隆街邊坡崩塌 估115年1月單線雙向通行

（中央社記者王朝鈺基隆27日電）基隆市暖暖區興隆街邊坡7日崩塌，落石清除完成，邊坡仍有岩壁開裂，道路持續雙向封閉，市府將架設型鋼柵欄圍起被動式防落石網，目標明年1月上旬完工，開放單線雙向通行。

基隆市政府工務處17日會同台灣省土木技師公會基隆辦事處長江枝煌透過起重機吊掛，針對岩體與節理近距離觀察後，發現此處邊坡陡峭，土塊石飛濺、彈跳方向與範圍難以預測，且距地面約40公尺處邊坡，另有長度約12公尺岩壁開裂。

工務處土木工程科長張佑竹今天表示，考量用路人安全，市府立即啟動復建程序，將利用道路側狹長的公有土地，設置長度約50公尺、高度約12公尺型鋼柵欄，架設被動式防落石網，攔阻邊坡落石。

至於岩壁開裂後續復建規劃，工務處副處長洪延良指出，型鋼柵欄完工後，工程人員會將節理錨定，固定邊坡石塊，避免石塊掉落砸傷通行人車。（編輯：方沛清）1141127