基隆興隆街邊坡崩塌 高處仍有巨石持續封閉道路

（中央社記者沈如峰基隆8日電）基隆市暖暖區興隆街一處上邊坡，疑因先前連日大雨，昨天發生崩塌。市府今天表示，落石雖已清除，但上邊坡仍有多顆巨石懸置，有掉落風險，興隆街持續封閉，請民眾改道通行。

市府今天發布新聞稿指出，昨天下午，興隆街發生道路上邊坡坍塌事件，造成土石滑落影響通行，市府工務處立即派員前往現場，並於昨天深夜完成80立方公尺土石的清運作業，道路清理初步完成。

市府表示，今天邀集土木技師專家前往現場會勘發現，當地並非歷史性災害邊坡，但現場約40公尺高處仍有多顆大小不等巨石懸置，仍有掉落風險。為降低危害，已調集吊車、挖土機及機具，使用破碎機裂解岩塊，再分批清運處理。

市府指出，由於現場作業高度及風險都很高，為確保施工人員與用路人安全，工務處已決定持續封閉興隆街，待完成清除後，評估確認安全無虞再開放。興隆街封閉期間，請往返瑞芳地區的用路人改走源遠路作為替代道路。（編輯：張銘坤）1141108