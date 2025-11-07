基隆興隆街邊坡崩塌 50噸落石占道雙向中斷

（中央社記者王朝鈺基隆7日電）基隆市暖暖區興隆街一處邊坡，因先前連日大雨今天下午崩塌，落石占據路面，導致雙向交通中斷，市府估算落石總重約50噸，晚間可清除完畢，但因邊坡仍不穩定，暫不開放通行。

崩塌邊坡位於台62線下方，一側為山壁，另一側緊鄰基隆河，樹枝和石塊掉落至路面，占據雙向車道，基隆市政府已在道路兩端拉起警戒線，工務處調派怪手、鏟裝機各1輛及3輛卡車與近10名人員趕赴現場搶通。

工務處土木工程科長張佑竹向中央社記者表示，估算崩塌面積約96平方公尺，落石總重約50噸，預估晚間9時前清除完成，不過，由於邊坡仍不穩定，暫不開放通行，期間往返新北市瑞芳區的用路人，可改行駛源遠路。

國民黨基隆市議員連恩典趕赴現場了解狀況，他表示，邊坡崩塌當下所幸未造成人員傷亡，工務處、警察局、消防隊也立刻抵達現場，路面清除後，也要請專家評估這處邊坡是否會持續崩塌，以確保用路人安全。

當地過港里長陳清池說，除草工班上午在坍塌路段作業，沒想到下午就發生邊坡坍塌事件，還好工班已在上午11時30分離開，未釀成傷亡。（編輯：張銘坤）1141107