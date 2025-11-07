基隆興隆街邊坡崩塌 50噸落石墜落 砸道路

山貓來回搬運巨大落石，從空拍角度來看，整個山壁崩落，大量土石砸在道路上阻擋交通，事發在 7 號下午約 2 點，基隆暖暖要通往瑞芳聯外道路的興隆街邊坡，因為連日大雨導致山壁崩塌。

基隆市議員連恩典：「這麼大的岩盤掉下來跟這幾天下雨也有關係，因為現在太陽太熱了，整個都縮起來，這個整個才坍下來。」

50 噸的落石就這樣砸下來，導致雙向道路全部中斷無法通行，所幸並無民眾傷亡。基隆市政府已在道路兩端拉起警戒線，工務處調派怪手、鏟裝機各 1 輛，以及 3 輛卡車與近 10 名人員趕赴現場搶通。

廣告 廣告

雖然 7 號晚上完成清除作業，不過由於邊坡仍不穩定，暫不開放通行。

該處還有兩個地方也有坍方風險，道路暫時關閉。（圖／TVBS）

基隆市工務處處長簡翊哲：「興隆街的道路邊坡上方 50 跟 80 公尺左右的高層部分，分別還有兩處未來可能有土石崩落疑慮的可能性。所以我們現在雖然搶通完成，但是為了保障通行安全性，我們現階段會進行封閉。」

為避免危險，市府呼籲民眾可利用源遠路主線作為來往替代道路，但何時能重新開放，還要等團隊進一步勘驗。

更多 TVBS 報導

胡宇威爆意外「血濺錄影現場」！工作人員衝上前醫治 陳庭妮反應曝光

漏看「不賠泳池意外」 北市挨轟：矇眼簽保險

慎選地點！精品面交「需熟客、總金額過門檻」

紅軍城巷戰激烈！ 安潔莉娜裘莉訪烏 保鏢「被抓去當兵」

