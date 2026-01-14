基隆興隆街防落石柵完工 1／15傍晚有條件通車

基隆市暖暖區興隆街去年11月發生土石坍塌事件，工務處近日已經完成邊坡的防落石柵，15日傍晚開放興隆街單線雙向通車。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

基隆市暖暖區興隆街去年11月發生邊坡土石崩落，造成道路中斷。基隆市政府工務處災後復建，防落石柵已經完工啟用，市府將於15日傍晚5時起，以單線雙向方式，有條件恢復通行。興隆街上的水泥預拌車及砂石車，則將自16日起開放通行。

興隆街是基隆暖暖區與新北瑞芳四腳亭的來往要道，隨著道路封閉，興隆街上多家水泥預拌場的大型車輛，只能借道原本禁行大型車輛的四腳亭通行，造成許多在地民眾不便。

工務處土木工程科長張佑竹表示，第一階段工程於道路側完成防落石柵設置，作為即時防護設施，以降低邊坡落石對道路通行安全之影響，兼顧民眾基本通行需求。惟因邊坡上方仍需持續進行整治作業，現階段維持單線雙向通行管制。

工務處指出，後續興隆街邊坡整治期間，將會在施工區域的前後，安排義交人員協助交通引導與安全維護，並持續進行邊坡安全防護作業。另第二階段防護工程視天候情形，預計於今年5月完成施工，後續將依工程進度及專業評估結果，滾動調整交通管制措施。

工務處提醒用路人行經該路段務必減速慢行，配合義交人員指引及現場交通管制，相關通行資訊將即時對外公告。

