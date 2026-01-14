基隆興隆街防落石柵欄完工 1/15開放單線雙向通車

基隆暖暖區興隆街防落石柵欄完工，15日起開放單線雙向通車。(記者盧賢秀攝)

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市暖暖區興隆街去年11月發生邊坡坍塌，山坡上方還有巨石，有潛在危險，市府工務處進行災後復建，目前第一階段落石防護工程完成，市府將在明天開放單線雙向通車。

興隆街封路造成大貨車等必須繞行源遠路，被迫行駛新北市瑞芳區禁止行駛大貨車路段，民眾和學生安全受威脅，基隆暖暖區民代都感受相當的壓力，但山坡上仍有巨石等潛在危險，因此以安全為要，禁止通行。

工務處土木工程科長張佑竹表示，第一階段復建工程，在靠道路側已經設置防落石柵欄，作為即時防護設施，降低邊坡落石對道路通行安全威脅，但邊坡上方仍需持續進行整治工程，為兼顧民眾通行需求，現階段維持單線雙向通行。

廣告 廣告

工務處指出，後續整治期間將在工區前後安排義交人員協助交通引導，並持續進行邊坡安全防護作業，第二階段防護工程視天候情形，預計於今年5月完工；後續將依工程進度及專業評估結果，滾動調整交通管制措施。

【看原文連結】

更多自由時報報導

屏東也跟進！全國營養午餐政策一次看 僅新北、嘉義縣市未免費

我對美製車進口關稅估降至0％ 產業消息人士一句話總結

涉酒後性侵女兒348次被求處重刑 北捷警隊分隊長住處輕生

中市8條捷運轉乘站最多是綠線 運量最高是藍線、最長是橘線

