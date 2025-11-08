基隆舉辦守望相助隊年度校閱與績優表揚大會

基隆市民防總隊守望相助大隊績優隊員表揚大會，市長謝國樑致詞感謝他們長期投入基層治安維護工作的貢獻。(市府提供)

記者郭基生／基隆報導

基隆市政府舉辦「基隆市一一四年民防總隊守望相助大隊校閱及示範觀摩暨績優隊員表揚大會」，市長謝國樑、副市長邱佩琳及警察局長林信雄與各分局長都參與表揚活動，分別表揚各中隊長、分隊長及績優守望相助隊員，感謝他們長期投入基層治安維護工作的貢獻。

為落實「建立全國社區治安體系-守望相助再出發推行方案」，強化基隆市守望相助組織運作並提升執勤效能，市府每年都會舉辦表揚活動，市長謝國樑在致詞時，對全市二十七支守望相助隊、共一千六百名隊員的奉獻與堅守，表示感謝，他說：守望相助隊是城市安全的堅實後盾，讓基隆成為治安良好、民眾能安心生活的城市，市府將持續全力投入治安維護工作，針對各類案件積極辦理，以實際行動守護市民安全。

邱佩琳也向所有守望相助隊員表達最誠摯的敬意，她說，守望相助隊是警民之間的重要橋樑，也是警察的堅強後盾，今年共頒發二百一十名績優隊員獎章及證書，以肯定他們的卓越表現，也期勉大家持續發揮守望精神，與市府及警察局攜手打造更安全的居住環境。

守望相助隊以「服務社區、預防犯罪」為宗旨，協助提供社區治安資訊、支援警力並推動犯罪預防，持續發揮社區防護能量，有效消弭治安死角，目前全市共設有一大隊、五中隊、二十七個分隊，總計一千六百二十四名隊員，是警察局所屬規模最大的民防組織。

基隆市民防總隊績優隊員表揚大會，副市長邱佩琳分別表揚各中隊長、分隊長及績優守望相助隊員，肯定他們對社會的卓越表現。(市府提供)

謝國樑與邱佩琳特別在致詞時，感謝大隊長江士良上任後，積極推動全市績優隊員表揚及慰勞餐會，凝聚民防士氣與向心力。

謝國樑也強調，守望相助隊是維護治安與促進社區和諧的重要夥伴，期盼各分隊與地方仕紳持續推廣犯罪預防與守望理念，讓基隆成為友善、安全、宜居的城市，共同守護每一位市民的安心生活。