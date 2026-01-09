基隆舉辦產業座談會 謝國樑：五堵將成就業基地

基隆市政府9日上午舉行產業聯合座談會，邀集多位基隆市的產業界人士參與，交換政府與產業界的相關資訊。（張志康攝）

基隆市長謝國樑在會中表示，市府將於基捷五堵站展開聯合開發，屆時將成為基隆市重要的就業基地。（張志康攝）

基隆市政府9日上午舉辦基隆市產業聯合座談會，邀集基隆市各產業進行座談會，討論產業與就業等層面的發展。基隆市長謝國樑表示，配合基隆捷運的聯合開發，基捷五堵站附近有台連貨櫃跟長春貨櫃兩塊面積約30公頃的基地，未來將成為基隆市最重要的就業基地。

謝國樑表示，面對國際經貿情勢變動及產業環境快速轉型，城市競爭力的關鍵，在於政府是否能與產業站在同一陣線、即時回應需求。他強調，市府未來也將以「提升行政效率、排除投資障礙、強化產業韌性」為核心方向，結合中央資源與地方治理能量，陪伴產業穩健轉型，逐步打造更具前瞻性與競爭力的基隆產業環境。

廣告 廣告

此外，謝國樑還針對基隆捷運五堵SB18車站開發案，向與會的產業代表說明指出，市府計畫利用空中廊道串聯約25棟建築物，在設計階段就提前將建物與人行系統整合；為了帶動產業升級，市府積極評估引進AI資料數據中心，希望透過強大的算力支持，吸引科技服務業進駐，同時也表達對招攬輝達雲端夥伴（NVIDIA Cloud Partner，NCP）等國際大廠的意願，期盼能藉此提升城市的競爭力。

中華民國工業區廠商聯合總會副總會長魏雅庵指出，產業最需要的並非一次性的政策，而是穩定、可持續的溝通機制。他肯定基隆市政府透過產業對談平台，讓政策資訊能即時傳達，也讓企業的實際困境被理解與回應，有助於加速行政流程、降低投資不確定性。

產發處長蔡馥嚀表示，市府將依本次座談所彙整的產業建議，持續檢討並落實相關配套措施，並透過橫向整合府內資源，強化投資服務與行政支援能量。未來以前瞻的視角，結合產業實務以及城市發展策略，與產業界攜手打造具韌性、具競爭力的基隆產業新願景。

【看原文連結】