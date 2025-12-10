基隆舉辦「AI啟航．教育新勢能」論壇 謝國樑：AI教育已成城市發展核心、致力打造新世代人才





基隆市政府10日在教師研習中心舉辦「114年度 AI啟航・教育新勢能」教育論壇，市長謝國樑表示，AI（人工智慧）已成為全球城市競爭的關鍵能力，基隆不僅要跟上科技浪潮，更要把 AI 教育視為城市轉型與產業升級的核心策略，從教育端扎根，培養具備國際視野與實作能力的新世代人才。

謝國樑指出，市府正積極推動 AI 產業布局，並在電力供應充足的前提下，評估發展 AI 數據中心。為支持未來產業所需人才，市府正與教育端密切合作，推動從高中、大學到在職教育的 AI 能力培訓，使學生與市民能掌握 AI 基礎應用，提升基隆在科技產業的就業量能與城市產值。

教育處長徐嬿立說明，市府已大幅強化校園資訊設備，並加速建置 AI 教育基礎，推動「AI 先行・百師擁證」計畫，已有 62 位教師完成 AI 基礎素養認證。各校亦陸續將 AI 融入正式課程，中山高中導入 AI 專班，暖暖高中亦正籌備相關課程；此外，教育處建置 AI 實驗室，提供高效能運算設備與工程師技術支援，協助學校進行教學創新。

10日論壇同步舉行授證儀式，頒發 AI 素養認證予 62 位教師。論壇邀請多位產官學界專家分享前瞻趨勢，包括台灣人工智慧學校校務長蔡明順談 AI 人才戰略、國立台北教育大學副校長劉遠楨介紹 AI 融入教學案例、亞洲創新中心執行長陳淑敏解析產學合作契機，為基隆 AI 教育政策注入前瞻洞見。

謝國樑進一步說明，基隆正評估引進新興 AI 團隊，並結合基隆智慧科技園區，打造 AI 新創聚落，帶動教育、交通、防災、城市治理等領域的智慧化升級，為下一階段的城市數位轉型奠定關鍵基礎。

謝國樑最後強調，AI 時代最重要的核心是人才。基隆市政府將持續投入教育與科技場域的升級，讓孩子具備面對未來挑戰的能力，也邀請各界共同參與，以 AI 力量推動基隆成為更具韌性、更具競爭力的智慧城市。

