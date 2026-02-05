基隆舊門牌換新「貼了就掉」遭批施工草率 市府回應了

基隆市去年換發新門牌，但近日有多位民眾反映新門牌換發未久就掉落，質疑市府的施工品質有大問題。（議員施偉政提供／張志康基隆傳真）

由於舊門牌已經有40年以上的歷史，基隆市政府自去年9月起展開新式門牌換發作業。議員5日痛批，有多位市民陳情新門牌安裝不久後就脫落，認為新式門牌的質感粗糙、安裝的品質及施工方式都令人難以接受。對此，基隆市政府發言人、民政處長呂謦煒表示，後續會加強督促施工廠商的施作品質。

民進黨籍議員施偉政表示，新制門牌的政策本意，應是為城市加分、凸顯各區特色，門牌不僅是地址標示，更是城市景觀的一部分，理應兼顧美感、耐用與施工品質。然而近日有多位民眾陳情，指新門牌安裝未久，就直接掉落，質疑市府未落實品質控管，更讓市民懷疑浪費公帑、敷衍了事。

施偉政指出，冬季天候變化大，基隆市容易成為「積灰城市」，門板上往往有鏽蝕或積灰，安裝門牌的人員沒有確實清理，就草率的將門牌黏上。另外，門牌的固定方式竟僅以雙面泡棉膠直接黏貼於牆面或門板。基隆多數社區長年經歷日曬雨淋，牆面狀況不一，施工前是否確實清潔、是否評估黏著強度與耐候性，顯然未被妥善考量。

施偉政強調，市府應立即全面檢討新制門牌的材質、設計與施工方式，要求廠商改善品質，並公開相關經費與驗收標準，給市民一個清楚交代，避免讓美意淪為笑話。

對於議員的質疑，民政處長呂謦煒表示，謝謝議座的關心，民政處會加強督促施工廠商的施作品質。

據側面了解，更換門牌的廠商認為門牌掉落與近期基隆多雨乍晴、氣溫多變有關，但在施工前未妥善清理民眾的牆面或門板、新式門牌沾黏的工法及材質，也是導致新式門牌會掉落的主要原因。

